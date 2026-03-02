Как обработать сад весной — болезни и вредители исчезнут на весь год

Обработка деревьев от болезней и вредителей. Коллаж: Новини.LIVE

Весна самый важный период для защиты сада от вредителей и болезней. Чтобы избавится от проблем на весь год, обработку обязательно проводят в четыре этапа. Если все сделать вовремя, плодовые деревья и кусты будут здоровыми и отблагодарят щедрым урожаем.

Когда, как и чем обработать сад от вредителей и болезней.

Когда обрабатывать деревья весной 2026 года

Точной даты, когда можно начинать обработку, не существует. Как и всегда, все будет зависеть от погоды. Поэтому, следите за прогнозами синоптиков. Если весна затяжная и холодная, начинать следует не раньше апреля. Если же потепление придет рано — первое опрыскивание можно проводить уже в конце марта.

Как и чем обрабатывать деревья весной 2026 года — поэтапная схема

Первое опрыскивание — до набухания почек

Первая обработка самая важная, ее пропускать категорически нельзя. Начинать можно, когда среднесуточная температура днем держится +4°C, ночью — не ниже -5°C. Также следите за почками — они уже должны набухать, но ни в коем случае не раскрываться. Важно учитывать особенности культур: если яблоня еще спит, то, например, у смородины почки могут набухать раньше.

На этом этапе применяют более концентрированные растворы без риска повредить растение:

Бордосская жидкость (3%). Классическое средство на основе медного купороса и гашеной извести. Эффективно против грибковых болезней. Железный купорос Применяют в дозировке 300-500 г на 10 л воды. Если заражение незначительное — достаточно 300 г. Мочевина (карбамид). 700 г на 10 л воды. Дополнительно можно добавить 50 г медного купороса. Такой раствор уничтожает вредителей и споры грибов, немного задерживает вегетацию (что помогает избежать повреждения заморозками), подпитывает растение азотом. Препарат 30-В. Создает защитную пленку, которая перекрывает доступ кислорода насекомым. Подходит именно против вредителей, но не лечит болезни.

Важно: выбирайте препараты, которые разрешены для использования при низких температурах.

Опрыскивайте дерево полностью — от верхушки до ствола, включая приствольный круг.

Второе опрыскивание

Этот этап приходится на момент, когда почки начинают раскрываться и виден маленький зеленый конус.

В этот период:

растения становятся более чувствительными;

вредители активизируются;

грибковые инфекции начинают распространяться.

Что использовать:

Бордосская жидкость (1%). Концентрацию уменьшают, чтобы не повредить молодые ткани. Баковые смеси. Современный подход — сочетание фунгицида (против болезней) и инсектицида (против насекомых) в одном растворе. Это позволяет провести комплексную защиту за одно опрыскивание.

Перед смешиванием препаратов обязательно:

проверьте совместимость;

придерживайтесь температурных рекомендаций;

внимательно читайте инструкцию.

Третье опрыскивание

Его проводят, когда цветочные почки уже сформированы, но еще не раскрылись. Это критический момент, ведь перед цветением активизируются многие вредители, которые могут уничтожить будущий урожай.

Обычно используют:

фунгицид против грибковых болезней;

инсектицид против вредителей.

Чтобы избежать привыкания, препараты стоит чередовать, меняя действующие вещества.

Важно: не проводите обработку во время цветения.

Четвертое опрыскивание — после цветения

Проводится сразу после завершения цветения. На этом этапе защищают завязь — будущие плоды. Опять применяют комплексный подход: фунгицид + инсектицид. Именно эта обработка помогает минимизировать риск появления червивых плодов и летних вспышек болезней.

