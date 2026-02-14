Видео
Главная Дом и огород Как остановить кудрявость персика — работает обычный карбамид

Как остановить кудрявость персика — работает обычный карбамид

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 22:33
Чем обработать персик от курчавости - эффективная обработка карбамидом и защита деревьев
Человек обрабатывает персик. Фото: Pinterest

Курчавость листьев — опасная грибковая болезнь, которая быстро ослабляет персик и уничтожает будущий урожай. Эксперты рассказали, какой простой раствор поможет защитить дерево еще до появления первых симптомов.

Новини.LIVE объясняет, как правильно обработать персик от курчавости, когда начинать профилактику и почему карбамид остается самым эффективным решением.

Почему появляется кудрявость и чем она опасна

Болезнь имеет грибковую природу и быстро поражает молодые побеги. Без профилактики дерево ослабевает, сбрасывает завязь и может погибнуть уже через несколько сезонов. Кудрявость распространяется особенно активно во влажную прохладную погоду, поэтому ранняя обработка является ключом к сохранению урожая.

Главное средство — карбамид

Осенью проводят первую обработку, пока дерево наиболее уязвимо. Дозировка:

  • 2 столовые ложки карбамида на 1 ведро воды;
  • 2-3 ведра раствора на взрослое дерево.

Такой состав уничтожает большинство грибковых спор до пробуждения растения.

Весенние обработки с добавлением меди

Перед стартом вегетации в раствор добавляют медьсодержащие препараты — они перекрывают более широкий спектр патогенов. В среднем за сезон нужно 4-5 обработок, кроме периода цветения. Медь создает на коре защитную пленку, которая подавляет развитие грибков и помогает дереву быстрее восстановиться после зимы.

Когда нельзя обрабатывать

Избегать процедур нужно во время формирования цветов и нарастания плодов. В это время растение чувствительно, а излишняя нагрузка может снизить урожайность. Обработки в эти периоды могут вызвать опадение завязи, поэтому лучше планировать защиту только до и после этих фаз развития.

деревья советы огород сад персики защита
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
