Главная Дом и огород Как заставить лимон плодоносить в квартире — работающие правила

Как заставить лимон плодоносить в квартире — работающие правила

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 18:53
Как ухаживать за лимонным деревом в квартире, чтобы оно плодоносило - главные правила
Лимонное дерево в горшке. Фото: iStockphoto

Лимонное дерево может давать стабильные урожаи даже в квартире, если обеспечить правильную прививку, влажность и температуру. Именно эти условия определяют, образуются ли бутоны и не осыпятся ли плоды.

Новини.LIVE рассказывает, как ухаживать за лимоном в квартире, чтобы он регулярно цвел и плодоносил.

Читайте также:

Правильная прививка — основа плодоношения

Лимоны, выращенные из косточки, почти не дают плодов, поэтому важно иметь правильно привитое дерево. Подвой выбирают среди цитрусовых — апельсин или грейпфрут. Именно качественная прививка формирует стабильное цветение и урожайность, а неправильная — блокирует развитие бутонов.

Температура и влажность, без которых лимон "сбросит" цветы

Лимон чувствителен к перепадам температуры. Оптимально держать его при +20...+23 °С. В жару или сквозняках цветы резко осыпаются. Дереву также нужна повышенная влажность: регулярные опрыскивания, емкость с водой рядом или увлажнитель воздуха.

Полив и обрезка соцветий для формирования сильных завязей

Недостаточный или хаотичный полив истощает дерево. Важно увлажнять почву умеренно, водой комнатной температуры, избегая пересушивания. Избыточные соцветия забирают силы — на 10 листьев оставляют лишь один цветок. Это гарантирует крепкие завязи и больший урожай.

Свет и подкормки, стимулирующие активное плодоношение

Лимон нуждается в 12 часах света в сутки — зимой необходима подсветка. В период цветения дерево подкармливают специальными удобрениями: недостаток питательных веществ приводит к опадению бутонов. Правильное освещение и подкормка создают для растения стабильные "тропические" условия.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
