Як доглядати за лимонним деревом у квартирі, щоб воно плодоносило - головні правила

Лимонне дерево може давати стабільні врожаї навіть у квартирі, якщо забезпечити правильне щеплення, вологість і температуру. Саме ці умови визначають, чи утворяться бутони і чи не обсипляться плоди.

Правильне щеплення — основа плодоношення

Лимони, вирощені з кісточки, майже не дають плодів, тому важливо мати правильно щеплене дерево. Підщепу обирають серед цитрусових — апельсин або грейпфрут. Саме якісне щеплення формує стабільне цвітіння та врожайність, а неправильне — блокує розвиток бутонів.

Температура та вологість, без яких лимон "скине" квіти

Лимон чутливий до перепадів температури. Оптимально тримати його при +20…+23 °C. У спеку або протягах квіти різко обсипаються. Дереву також потрібна підвищена вологість: регулярні обприскування, ємність з водою поруч або зволожувач повітря.

Полив та обрізання суцвіть для формування сильних зав’язей

Недостатній або хаотичний полив виснажує дерево. Важливо зволожувати ґрунт помірно, водою кімнатної температури, уникаючи пересушування. Надлишкові суцвіття забирають сили — на 10 листків залишають лише одну квітку. Це гарантує міцні зав’язі та більший урожай.

Світло й підживлення, що стимулюють активне плодоношення

Лимон потребує до 12 годин світла на добу — взимку необхідне підсвічування. У період цвітіння дерево підживлюють спеціальними добривами: брак поживних речовин призводить до опадання бутонів. Правильне освітлення та підживлення створюють для рослини стабільні "тропічні" умови.

