Головна Дім та город Як змусити лимон плодоносити в квартирі — працюючі правила

Як змусити лимон плодоносити в квартирі — працюючі правила

Дата публікації: 11 лютого 2026 18:53
Як доглядати за лимонним деревом у квартирі, щоб воно плодоносило - головні правила
Лимонне дерево в горщику. Фото: iStockphoto

Лимонне дерево може давати стабільні врожаї навіть у квартирі, якщо забезпечити правильне щеплення, вологість і температуру. Саме ці умови визначають, чи утворяться бутони і чи не обсипляться плоди.

Новини.LIVE розповідає, як доглядати за лимоном у квартирі, щоб він регулярно цвів і плодоносив.

Читайте також:

Правильне щеплення — основа плодоношення

Лимони, вирощені з кісточки, майже не дають плодів, тому важливо мати правильно щеплене дерево. Підщепу обирають серед цитрусових — апельсин або грейпфрут. Саме якісне щеплення формує стабільне цвітіння та врожайність, а неправильне — блокує розвиток бутонів.

Температура та вологість, без яких лимон "скине" квіти

Лимон чутливий до перепадів температури. Оптимально тримати його при +20…+23 °C. У спеку або протягах квіти різко обсипаються. Дереву також потрібна підвищена вологість: регулярні обприскування, ємність з водою поруч або зволожувач повітря.

Полив та обрізання суцвіть для формування сильних зав’язей

Недостатній або хаотичний полив виснажує дерево. Важливо зволожувати ґрунт помірно, водою кімнатної температури, уникаючи пересушування. Надлишкові суцвіття забирають сили — на 10 листків залишають лише одну квітку. Це гарантує міцні зав’язі та більший урожай.

Світло й підживлення, що стимулюють активне плодоношення

Лимон потребує до 12 годин світла на добу — взимку необхідне підсвічування. У період цвітіння дерево підживлюють спеціальними добривами: брак поживних речовин призводить до опадання бутонів. Правильне освітлення та підживлення створюють для рослини стабільні "тропічні" умови.

Ми вже розповідали про те, чому не можна косити газон у лютому та коли безпечно проводити перше весняне підстригання.

Також раніше пояснювали те, де тримати спатифілум, щоб забезпечити йому тривале та регулярне цвітіння протягом року.

Детальніше ми розповідали про те, які розчини використовувати в лютому та як правильно обробити сад.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
