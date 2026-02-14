Чим обробити персик від кучерявості - ефективна обробка карбамідом і захист дерев

Людина обробляє персик. Фото: Pinterest

Кучерявість листя — небезпечна грибкова хвороба, яка швидко послаблює персик і знищує майбутній урожай. Експерти розповіли, який простий розчин допоможе захистити дерево ще до появи перших симптомів.

Новини.LIVE пояснює, як правильно обробити персик від кучерявості, коли починати профілактику та чому карбамід залишається найефективнішим рішенням.

Чому з’являється кучерявість і чим вона небезпечна

Хвороба має грибкову природу та швидко вражає молоді пагони. Без профілактики дерево слабшає, скидає зав’язь і може загинути вже за кілька сезонів. Кучерявість поширюється особливо активно у вологу прохолодну погоду, тому рання обробка є ключем до збереження врожаю.

Головний засіб — карбамід

Восени проводять першу обробку, поки дерево найвразливіше. Дозування:

2 столові ложки карбаміду на 1 відро води;

2-3 відра розчину на доросле дерево.

Такий склад знищує більшість грибкових спор до пробудження рослини.

Весняні обробки з додаванням міді

Перед стартом вегетації до розчину додають мідьвмісні препарати — вони перекривають ширший спектр патогенів. В середньому за сезон потрібно 4-5 обробок, окрім періоду цвітіння. Мідь створює на корі захисну плівку, яка пригнічує розвиток грибків і допомагає дереву швидше відновитися після зими.

Коли не можна обробляти

Уникати процедур потрібно під час формування квітів і наростання плодів. В цей час рослина чутлива, а зайве навантаження може знизити врожайність. Обробки в ці періоди можуть спричинити опадання зав’язі, тому краще планувати захист лише до та після цих фаз розвитку.

