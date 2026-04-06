Как избавиться от муравьев на дачном участке на весь сезон: дешевое средство

Уничтожение муравьев на приусадебном участке.

Весна уже в самом разгаре, но вместе с теплом на приусадебном участке появляются муравьи, которые повреждают корни, переносят тлю и портят урожай. Но, на самом деле, можно изгнать вредителей без дорогих препаратов и сложных методов.

Какую опасность несут муравьи на приусадебном участке

На первый взгляд муравьи кажутся безобидными, но на самом деле они несут ряд серьезных угроз:

"Разводят" тлю, которая уничтожает растения, может навредить как декоративным культурам, так и кустам, деревьям и овощам на огороде. Повреждают корни растений. Портят рассаду и молодые растения. Снижают плодородность почвы.

Как избавиться от муравьев на участке: проверенный и дешевый способ

Сегодня существует немало методов, которые помогают убрать муравьев с приусадебного участка:

ловчие пояса на деревьях;

специальные ловушки;

магазинные средства от муравьев;

растения, отпугивающие насекомых.

Все эти варианты работают, но часто требуют времени, регулярного контроля или дополнительных затрат.

Поэтому, если вы не хотите тратить большие деньги или заморачиваться со сложными методами, стоит обратить внимание на простой и доступный вариант — суперфосфат. Да, это удобрение. Его можно найти практически в любом хозяйстве. А для муравьев оно "ред флаг". Состав удобрения создают физический и химический дискомфорт, который заставляет насекомых покидать свою колонию и искать другое место.

Чтобы избавиться от муравьев на огороде или в саду, достаточно выполнить несколько простых действий:

найти муравейник или места скопления насекомых;

взять горсть суперфосфата;

равномерно рассыпать его прямо на муравейник;

при необходимости повторить.

Уже через несколько дней после обработки вы заметите, что муравейник "пустеет".

