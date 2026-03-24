Как защитить черешню от птиц: два простых и действенных способа

Как защитить черешню от птиц: два простых и действенных способа

Дата публикации 24 марта 2026 23:45
Дрозд странствующий ест черешню на дереве. Фото: birdgard.com

Птицы — одна из самых больших угроз для плодовых деревьев. Особенно падки пернатые на черешню. Они способны уничтожить ягоды буквально за несколько дней. Но есть простые способы защитить урожай от уничтожения и при этом не навредить самим птичкам.

Новини.LIVE рассказывает, как сохранить урожай черешни легко, безопасно и с максимальным результатом.

Читайте также:

Какие два простых способа уберегут урожай черешни от птиц

Пернатые начинают атаковать дерево еще до полного созревания ягод. Их привлекает сочность и сладость плодов, а также отсутствие опасности рядом. Если в саду тихо и спокойно, черешня быстро становится легкой добычей. Следующие методы позволяют сохранить урожай черешни, не навредив природе:

Способ 1. Отпугивание шумом и движением

Птицы не любят резких звуков и движущихся предметов. Поэтому, самый простой метод — создать эффект присутствия и нарушить тишину. На ветвях стоит разместить подручные средства. Что можно использовать:

  • пакеты или ленты, которые шелестят;
  • фольгу, которая отражает свет;
  • старые CD-диски;
  • детские ветрячки или погремушки.

Когда дует ветер или птица садится на дерево, эти предметы двигаются, создают шум и блеск, который отпугивает птиц. В результате они избегают дерева и ищут другое место для питания.

 

Горобець на дереві їсть черешню
Воробей на дереве ест черешню. Фото: shutterstock.com

Способ 2. Защитная сетка для черешни

Специальная садовая сетка — один из самых эффективных способов сохранить урожай. Ее преимущества:

  • не мешает созреванию ягод;
  • пропускает свет и воздух;
  • надежно защищает от птиц;
  • безопасна для природы.

Сетку просто набрасывают на дерево или отдельные ветки. Она создает физический барьер, через который птицы не могут добраться до ягод. Это особенно актуально в период активного созревания, когда риск потерь самый высокий. Можно совместить отпугивание шумом и сетку, чтобы получить надежную защиту.

Также делимся другими полезными статьями по садоводству

Какие деревья можно белить весной и как правильно приготовить стойкую побелку.

Как правильно обрезать плодовые деревья весной, чтобы сад был здоровым и щедро плодоносил.

Какие неприхотливые декоративные деревья можно посадить во дворе.

черешня уход за деревьями защита плодовых деревьев
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
