Как обрезать плодовые деревья весной — три простых правила для большого урожая

Каждый опытный садовник знает, нет ничего важнее для сада, чем своевременная весенняя обрезка плодовых деревьев. Именно от нее зависит, будут ли яблони, груши и другие растения здоровыми и порадуют ли они щедрым урожаем. Процедура простая, если знать несколько простых правил.

Три правила весенней обрезки плодовых деревьев — что нужно знать

Правило первое — должны быть правильные сроки

Лучший период для обрезки плодовых деревьев — конец зимы или март, когда морозы уже отступили, но почки еще не начали распускаться. Надо успеть до начала активного сокодвижения.

Важно: никогда не проводите обрезку, когда почки уже набухли, иначе растение может ослабнуть, а урожай будет меньше.

Правило второе — не допускайте загущения кроны

Чтобы дерево хорошо плодоносило, его крона должна быть светлой и хорошо проветриваемой. Именно поэтому во время обрезки важно удалять все ветви, которые:

растут внутрь кроны;

перекрещиваются или трутся друг о друга;

растут вертикально вверх и загущают дерево;

выглядят слабыми или поврежденными.

Если крона слишком густая, солнечный свет плохо попадает внутрь дерева. Из-за этого плоды могут быть мелкими, а риск болезней значительно возрастает.

Правило третье — точные срезы и острый инструмент

Качество среза имеет большое значение для здоровья дерева. Секатор или садовая пила должны быть острыми и чистыми, чтобы срез получался ровным.

Несколько важных моментов:

срез делают немного под углом над живой почкой;

крупные ветви срезают постепенно, чтобы не повредить кору;

все срезы толще нескольких сантиметров желательно обработать садовым варом или специальной пастой.

