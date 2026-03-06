Как обрезать плодовые деревья весной — три простых правила для большого урожая

Три простых правила обрезки деревьев весной обеспечат урожаем
Каждый опытный садовник знает, нет ничего важнее для сада, чем своевременная весенняя обрезка плодовых деревьев. Именно от нее зависит, будут ли яблони, груши и другие растения здоровыми и порадуют ли они щедрым урожаем. Процедура простая, если знать несколько простых правил.
Новини.LIVE рассказывает, когда и как обрезать плодовые деревья весной, чтобы они плодоносили и были здоровыми.
Три правила весенней обрезки плодовых деревьев — что нужно знать
Правило первое — должны быть правильные сроки
Лучший период для обрезки плодовых деревьев — конец зимы или март, когда морозы уже отступили, но почки еще не начали распускаться. Надо успеть до начала активного сокодвижения.
Важно: никогда не проводите обрезку, когда почки уже набухли, иначе растение может ослабнуть, а урожай будет меньше.
Правило второе — не допускайте загущения кроны
Чтобы дерево хорошо плодоносило, его крона должна быть светлой и хорошо проветриваемой. Именно поэтому во время обрезки важно удалять все ветви, которые:
- растут внутрь кроны;
- перекрещиваются или трутся друг о друга;
- растут вертикально вверх и загущают дерево;
- выглядят слабыми или поврежденными.
Если крона слишком густая, солнечный свет плохо попадает внутрь дерева. Из-за этого плоды могут быть мелкими, а риск болезней значительно возрастает.
Правило третье — точные срезы и острый инструмент
Качество среза имеет большое значение для здоровья дерева. Секатор или садовая пила должны быть острыми и чистыми, чтобы срез получался ровным.
Несколько важных моментов:
- срез делают немного под углом над живой почкой;
- крупные ветви срезают постепенно, чтобы не повредить кору;
- все срезы толще нескольких сантиметров желательно обработать садовым варом или специальной пастой.
