Як обрізати плодові дерева навесні — три прості правила, які гарантують врожай

Як обрізати дерева навесні — три правила для щедрого врожаю
Весняна обрізка плодових дерев — одна з найважливіших процедур у саду. Саме від неї часто залежить, чи будуть яблуні, груші та інші рослини здоровими і чи порадують вони щедрим урожаєм. У процедурі немає нічого складного, достатньо знати кілька простих правил.
Три правила весняної обрізки плодових дерев — що треба знати
Правило перше — мають бути правильні терміни
Найкращий період для обрізки плодових дерев — кінець зими або березень, коли морози вже відступили, але бруньки ще не почали розпускатися. Треба встигнути до початку активного сокоруху.
Важливо: ніколи не проводьте обрізку, коли бруньки вже набрякли, інакше рослина може ослабнути, а врожай буде меншим.
Правило друге — не допускайте загущення крони
Щоб дерево добре плодоносило, його крона має бути світлою та добре провітрюваною. Саме тому під час обрізки важливо видаляти всі гілки, які:
- ростуть усередину крони;
- перехрещуються або труться одна об одну;
- ростуть вертикально вгору і загущують дерево;
- виглядають слабкими або пошкодженими.
Якщо крона надто густа, сонячне світло погано потрапляє всередину дерева. Через це плоди можуть бути дрібними, а ризик хвороб значно зростає.
Правило третє — точні зрізи та гострий інструмент
Якість зрізу має велике значення для здоров'я дерева. Секатор або садова пилка повинні бути гострими та чистими, щоб зріз виходив рівним.
Кілька важливих моментів:
- зріз роблять трохи під кутом над живою брунькою;
- великі гілки зрізають поступово, щоб не пошкодити кору;
- усі зрізи товщі за кілька сантиметрів бажано обробити садовим варом або спеціальною пастою.
