Як обрізати плодові дерева навесні — три прості правила, які гарантують врожай

Весняна обрізка плодових дерев — одна з найважливіших процедур у саду. Саме від неї часто залежить, чи будуть яблуні, груші та інші рослини здоровими і чи порадують вони щедрим урожаєм. У процедурі немає нічого складного, достатньо знати кілька простих правил.

Новини.LIVE розповідає, коли та як обрізати плодові дерева навесні, щоб вони плодоносили та були здоровими.

Три правила весняної обрізки плодових дерев — що треба знати

Правило перше — мають бути правильні терміни

Найкращий період для обрізки плодових дерев — кінець зими або березень, коли морози вже відступили, але бруньки ще не почали розпускатися. Треба встигнути до початку активного сокоруху.

Важливо: ніколи не проводьте обрізку, коли бруньки вже набрякли, інакше рослина може ослабнути, а врожай буде меншим.

Правило друге — не допускайте загущення крони

Щоб дерево добре плодоносило, його крона має бути світлою та добре провітрюваною. Саме тому під час обрізки важливо видаляти всі гілки, які:

ростуть усередину крони;

перехрещуються або труться одна об одну;

ростуть вертикально вгору і загущують дерево;

виглядають слабкими або пошкодженими.

Якщо крона надто густа, сонячне світло погано потрапляє всередину дерева. Через це плоди можуть бути дрібними, а ризик хвороб значно зростає.

Правило третє — точні зрізи та гострий інструмент

Якість зрізу має велике значення для здоров'я дерева. Секатор або садова пилка повинні бути гострими та чистими, щоб зріз виходив рівним.

Кілька важливих моментів:

зріз роблять трохи під кутом над живою брунькою;

великі гілки зрізають поступово, щоб не пошкодити кору;

усі зрізи товщі за кілька сантиметрів бажано обробити садовим варом або спеціальною пастою.

