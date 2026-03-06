Відео
Головна Дім та город Як обрізати дерева навесні — три правила для щедрого врожаю

Як обрізати дерева навесні — три правила для щедрого врожаю

Ua ru
Дата публікації: 6 березня 2026 23:45
Як обрізати плодові дерева навесні — три прості правила, які гарантують врожай
Обрізка плодових дерев навесні. Колаж: Новини.LIVE

Весняна обрізка плодових дерев — одна з найважливіших процедур у саду. Саме від неї часто залежить, чи будуть яблуні, груші та інші рослини здоровими і чи порадують вони щедрим урожаєм. У процедурі немає нічого складного, достатньо знати кілька простих правил.

Новини.LIVE розповідає, коли та як обрізати плодові дерева навесні, щоб вони плодоносили та були здоровими.

Читайте також:

Три правила весняної обрізки плодових дерев — що треба знати

Правило перше — мають бути правильні терміни

Найкращий період для обрізки плодових дерев — кінець зими або березень, коли морози вже відступили, але бруньки ще не почали розпускатися. Треба встигнути до початку активного сокоруху.

Важливо: ніколи не проводьте обрізку, коли бруньки вже набрякли, інакше рослина може ослабнути, а врожай буде меншим.

Правило друге — не допускайте загущення крони

Щоб дерево добре плодоносило, його крона має бути світлою та добре провітрюваною. Саме тому під час обрізки важливо видаляти всі гілки, які:

  • ростуть усередину крони;
  • перехрещуються або труться одна об одну;
  • ростуть вертикально вгору і загущують дерево;
  • виглядають слабкими або пошкодженими.

Якщо крона надто густа, сонячне світло погано потрапляє всередину дерева. Через це плоди можуть бути дрібними, а ризик хвороб значно зростає.

Правило третє — точні зрізи та гострий інструмент

Якість зрізу має велике значення для здоров'я дерева. Секатор або садова пилка повинні бути гострими та чистими, щоб зріз виходив рівним.

Кілька важливих моментів:

  • зріз роблять трохи під кутом над живою брунькою;
  • великі гілки зрізають поступово, щоб не пошкодити кору;
  • усі зрізи товщі за кілька сантиметрів бажано обробити садовим варом або спеціальною пастою.

Також пропонуємо вам дізнатися інші корисні поради з садівництва

Коли, як та чим обробити плодові дерева та кущі від шкідників та хвороб, щоб сад був здоровим.

Чим можна підживити сад після зими, щоб пагони не сохли й рушили в ріст.

Які невибагливі декоративні дерева можна посадити на подвір'ї.

Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
