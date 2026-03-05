Яке дерево посадити на подвір'ї, щоб у домі панував добробут — народні прикмети

Дерево, яке за прикметами приносить щастя. Колаж: Новини.LIVE

Українці з давніх-давен наділяли дерева особливою силою. Вірили, що певні рослини здатні стати потужним оберегом для родини, якщо їх посадити біля будинку.

Новини.LIVE розповідає, яке дерево приносить сімейне щастя та добробут, яку користь має для саду та як правильно посадити його на подвір'ї.

Дерево, яке приносить щастя та добробут родині

Одним із найсильніших дерев-оберегів в українській культурі вважається горобина. Її червоні ягоди символізують життєву силу, любов і достаток.

За народними прикметами, якщо посадити горобину біля дому, біля вікон, дверей або біля воріт, можна захистити родину від заздрості, сварок і поганої енергії. Червоні ягоди здатні притягувати достаток. Коли горобина добре росте і рясно родить, це обіцяє господарям добробут і щасливе життя.

Чому варто посадити горобину — користь для саду та двору

Є кілька причин, чому горобину варто посадити у себе на подвір'ї:

Декоративність. Навесні дерево вкривається ніжними білими квітами, влітку — тішить густим зеленим листям, восени — яскравими ягодами, а сніжної зими виглядає особливо мальовничо. Дерево невибагливе у догляді. Горобина добре росте на різних типах ґрунту, легко переносить морози та зміну погоди. Ягоди корисні та багаті на вітаміни, особливо вітамін С. З них готують варення, компоти, лікувальні чаї та настоянки. Дерево приваблює корисних комах. Навесні її квіти дають нектар для бджіл і джмелів, що сприяє кращому запиленню плодових дерев. Горобина допомагає очищати повітря. Її листя затримує пил і шкідливі домішки, що особливо важливо для подвір'я біля дороги або у місті.

Як правильно посадити горобину біля дому

Щоб дерево швидко прижилося та гарно росло, садівники радять дотримуватися кількох простих порад:

садіть горобину навесні або восени;

обирайте сонячне або напівзатінене місце на подвір'ї;

ґрунт має бути пухким та добре дренованим;

перед посадкою викопайте яму глибиною близько 50-60 см та додайте перегній або компост;

після посадки дерево добре полийте.

У перші роки горобині важливо забезпечити регулярний полив у посушливу погоду. Також навесні можна підживити дерево органічними добривами або компостом, щоб стимулювати ріст.

