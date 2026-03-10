Как приготовить стойкую побелку для деревьев — рецепт смеси, что не смоется и защитит

Побелка для обработки деревьев. Коллаж: Новини.LIVE

С появлением первых солнечных дней после зимы необходимо позаботиться о плодовых деревьях. Для этого наносят побелку. Многие используют обычную смесь из воды и извести. Однако она, как правило, смывается с первым дождем. На самом деле существует проверенные рецепты смеси, что делают покрытие устойчивым, защищают кору от солнца, морозобоин и болезней.

Новини.LIVE рассказывает, как приготовить стойкую и полезную побелку для деревьев.

Почему нужно белить деревья в марте

Начало весны считается одним из самых опасных периодов для сада. Ведь именно в это время бывают резкие перепады температуры, а солнце, которого становится больше, перегревает кору и может вызвать ожоги. Так появляются морозобоины — трещины, через которые в дерево проникают инфекции. Если побелить деревья:

белый цвет побелки будет отражать солнечные лучи, не позволяя коре перегреваться;

можно избежать нагревания коры днем, поэтому ночью снижение температуры не приведет к морозобоинам;

побелка защитит от ожогов.

Как приготовить стойкую побелку для деревьев

Готовые садовые краски продаются в магазинах, но если у вас большой сад, это может влететь в копеечку. Поэтому многие садоводы готовят смесь самостоятельно. Если сделать все правильно, такая побелка не будет уступать по эффективности.

Основа классической смеси — гашеная известь. Базовый рецепт побелки для деревьев:

2-3 кг гашеной извести;

10 л воды.

Чтобы побелка держалась дольше и не смывалась дождем, в смесь добавляют один из этих полезных компонентов:

1 кг глины на ведро раствора — смесь становится гуще и помогает заполнять мелкие трещины в коре;

200 г клея ПВА на 10 л — создает тонкую пленку, которая делает покрытие более устойчивым к осадкам;

100-150 г обойного клея — хорошо удерживает смесь на вертикальной поверхности и одновременно имеет легкий противогрибковый эффект;

50 г казеинового клея — побелка может держаться на дереве очень долго, иногда даже до следующей зимы;

1-2 л молока или сыворотки — белки молока работают как природный клей и значительно улучшают прилипание смеси к коре.

Чтобы побелка для деревьев была еще более эффективной, к смеси можно добавить:

50 г олифы или растительного масла — создает водоотталкивающий эффект;

100 г хозяйственного мыла — улучшает прилипание смеси к коре и создает неблагоприятные условия для некоторых вредителей;

300 г медного купороса — один из самых популярных компонентов для профилактики грибковых заболеваний в саду (перед добавлением его нужно хорошо растворить в теплой воде).

Если на коре много мха или лишайников, можно использовать железный купорос. Он также эффективно уничтожает грибковые споры, хотя может придать смеси немного желтоватый оттенок.

Почему не стоит добавлять соль в побелку

Соль — это хлорид натрия. После дождей она постепенно смывается со ствола и попадает в почву. Засоление земли вредит полезным микроорганизмам и может нарушить водный баланс растений. В результате корни хуже усваивают влагу и питательные вещества.

Как правильно белить деревья весной

Перед побелкой нужно подготовить дерево. Обязательно очистите ствол от мха, лишайников и старой коры, которая отслаивается. Лучше всего делать это во влажную погоду, когда кора становится мягче.

Белить нужно не только сам ствол, но и нижние части скелетных ветвей. Именно эти участки больше всего страдают от перепадов температур. Не просто наносите смесь, а как бы втирайте ее во все трещины.

