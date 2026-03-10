Відео
Головна Дім та город Як приготувати стійку побілку для дерев — не змиється і захистить

Як приготувати стійку побілку для дерев — не змиється і захистить

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 05:04
Як приготувати побілку для дерев — ідеальна суміш, що не змиється та захистить
Побілка для обробки дерев. Колаж: Новини.LIVE

У березні слід потурбуватися про плодові дерева та захистити їх від сонця. Для цього наносять побілку. Багато садівників використовує найпростішу суміш з води та вапна, але її може змити вже перший дощ. Насправді існує перевірений рецепт суміші, яка робить покриття стійким, захищає кору від сонця, морозобоїн і хвороб.

Новини.LIVE розповідає, як приготувати стійку та корисну побілку для дерев.

Читайте також:

Чому потрібно білити дерева у березні

Початок весни вважається одним із найнебезпечніших періодів для саду. Адже саме у цей час бувають різкі перепади температури, а сонце, якого стає більше, перегріває кору та може викликати опіки. Так з'являються морозобоїни — тріщини, через які в дерево проникають інфекції. Якщо побілити дерева:

  • білий колір побілки відбиватиме сонячні промені, не дозволяючи корі перегріватися;
  • можна уникнути нагрівання кори вдень, тому вночі зниження температури не призведе до морозобоїн;
  • побілка захистить від опіків.

Як приготувати стійку побілку для дерев

Готові садові фарби продаються в магазинах, але якщо у вас великий сад, це може влетіти в копієчку. Тому багато садівників готують суміш самостійно. Якщо зробити все правильно, така побілка не поступатиметься за ефективністю.

Основа класичної суміші — гашене вапно. Базовий рецепт побілки для дерев:

  • 2-3 кг гашеного вапна;
  • 10 л води.

Щоб побілка трималася довше і не змивалася дощем, до суміші додають один з цих корисних компонентів:

  • 1 кг глини на відро розчину — суміш стає густішою та допомагає заповнювати дрібні тріщини у корі;
  • 200 г клею ПВА на 10 л — творює тонку плівку, яка робить покриття більш стійким до опадів;
  • 100-150 г шпалерного клею — добре утримує суміш на вертикальній поверхні і водночас має легкий протигрибковий ефект;
  • 50 г казеїнового клею — побілка може триматися на дереві дуже довго, іноді навіть до наступної зими;
  • 1-2 л молока або сироватки — білки молока працюють як природний клей і значно покращують прилипання суміші до кори.

Щоб побілка для дерев була ще ефективнішою, до суміші можна додати:

  • 50 г оліфи або рослинної олії — створює водовідштовхувальний ефект;
  • 100 г господарського мила — покращує прилипання суміші до кори і створює несприятливі умови для деяких шкідників;
  • 300 г мідного купоросу — один із найпопулярніших компонентів для профілактики грибкових захворювань у саду (перед додаванням його потрібно добре розчинити у теплій воді).

Якщо на корі багато моху чи лишайників, можна використати залізний купорос. Він також ефективно знищує грибкові спори, хоча може надати суміші трохи жовтуватого відтінку.

Чому не варто додавати сіль у побілку

Сіль — це хлорид натрію. Після дощів вона поступово змивається зі стовбура і потрапляє в ґрунт. Засолення землі шкодить корисним мікроорганізмам і може порушити водний баланс рослин. У результаті коріння гірше засвоює вологу та поживні речовини.

Як правильно білити дерева навесні

Перед побілкою потрібно підготувати дерево. Обов'язково очистіть стовбур від моху, лишайників та старої кори, яка відшаровується. Найкраще робити це у вологу погоду, коли кора стає м'якшою. 

Білити потрібно не тільки сам стовбур, а й нижні частини скелетних гілок. Саме ці ділянки найбільше страждають від перепадів температур. Не просто наносіть суміш, а ніби втирайте її у всі тріщини.

Ділимося іншими корисними порадами з садівництва

Як правильно обрізати дерева навесні, щоб сад був здоровим та щедро плодоносив.

Коли, як та чим обробити плодові дерева та кущі від шкідників та хвороб.

Чим можна підживити сад після зими для здоров'я саду.

дерева поради сад побілка вапно
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
