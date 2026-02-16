Яка рослина відлякує щурів узимку - як використовувати лаванду та інші запахи для захисту дому

Пацюк у будинку. Фото: The Mirror

Взимку щури частіше намагаються проникнути в оселі, шукаючи тепло та їжу, але захистити дім можна без хімії. Є рослина з різким ароматом, який гризуни не витримують і швидко залишають приміщення.

Новини.LIVE розповідає, яка рослина найкраще відлякує щурів, як її використовувати вдома та які запахи гризуни переносять найгірше.

Чому щури не витримують аромат лаванди

Лаванда має інтенсивний запах, який різко впливає на нюх гризунів. Він збиває їхню орієнтацію, ускладнює пошук їжі та змушує триматися подалі від приміщення. До того ж ефірні олії лаванди діють довше, ніж більшість інших ароматів, тому захисний ефект зберігається навіть у зимовий період.

Як використовувати лаванду в будинку

Підійде як жива, так і суха рослина. Найкраще розміщувати біля:

підвалів і вентиляційних отворів;

щілин та місць біля труб;

дверей і входів.

Також ефективний спрей із лавандовим ароматом.

Чи можна вирощувати лаванду в кімнаті

Так — рослина добре росте в горщиках у теплому, освітленому місці. Вона не тільки відлякує гризунів, а й працює як приємний ароматизатор для дому. Регулярне провітрювання та помірний полив допоможуть лаванді зберігати інтенсивний аромат, завдяки якому вона ефективно стримує появу щурів у приміщенні.

Інші запахи, які щури не переносять

Гризунів також відлякують:

часник, цибуля;

шавлія, м’ята;

лемонграс, цитронела;

нарциси.

Ці аромати можна розкладати точково або використовувати у вигляді спреїв.

