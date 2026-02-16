Какое растение отпугивает крыс зимой - как использовать лаванду и другие запахи для защиты дома

Крыса в доме. Фото: The Mirror

Зимой крысы чаще пытаются проникнуть в жилища, ища тепло и еду, но защитить дом можно без химии. Есть растение с резким ароматом, который грызуны не выдерживают и быстро покидают помещение.

Новини.LIVE рассказывает, какое растение лучше всего отпугивает крыс, как его использовать дома и какие запахи грызуны переносят хуже всего.

Реклама

Читайте также:

Почему крысы не выдерживают аромат лаванды

Лаванда имеет интенсивный запах, который резко влияет на обоняние грызунов. Он сбивает их ориентацию, затрудняет поиск пищи и заставляет держаться подальше от помещения. К тому же эфирные масла лаванды действуют дольше, чем большинство других ароматов, поэтому защитный эффект сохраняется даже в зимний период.

Как использовать лаванду в доме

Подойдет как живое, так и сухое растение. Лучше всего размещать возле:

подвалов и вентиляционных отверстий;

щелей и мест возле труб;

дверей и входов.

Также эффективен спрей с лавандовым ароматом.

Можно ли выращивать лаванду в комнате

Да — растение хорошо растет в горшках в теплом, освещенном месте. Оно не только отпугивает грызунов, но и работает как приятный ароматизатор для дома. Регулярное проветривание и умеренный полив помогут лаванде сохранять интенсивный аромат, благодаря которому она эффективно сдерживает появление крыс в помещении.

Другие запахи, которые крысы не переносят

Грызунов также отпугивают:

чеснок, лук;

шалфей, мята;

лемонграсс, цитронелла;

нарциссы.

Эти ароматы можно раскладывать точечно или использовать в виде спреев.

Мы уже рассказывали о том, какие сорта яблонь лучше всего переживают морозные зимы и дают обильный урожай без риска вымерзания.

Также ранее объясняли то, как правильно подготовить землю для лука и чеснока, чтобы луковая муха не смогла отложить яйца.

Подробнее мы рассказывали о том, чем можно посыпать скользкие дорожки, чтобы не было льда и не пострадал участок.