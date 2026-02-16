Какое растение отпугивает крыс зимой - как использовать лаванду и другие запахи для защиты дома

Растение, отпугивающее крыс — простой способ защитить дом зимой
Зимой крысы чаще пытаются проникнуть в жилища, ища тепло и еду, но защитить дом можно без химии. Есть растение с резким ароматом, который грызуны не выдерживают и быстро покидают помещение.
Новини.LIVE рассказывает, какое растение лучше всего отпугивает крыс, как его использовать дома и какие запахи грызуны переносят хуже всего.
Почему крысы не выдерживают аромат лаванды
Лаванда имеет интенсивный запах, который резко влияет на обоняние грызунов. Он сбивает их ориентацию, затрудняет поиск пищи и заставляет держаться подальше от помещения. К тому же эфирные масла лаванды действуют дольше, чем большинство других ароматов, поэтому защитный эффект сохраняется даже в зимний период.
Как использовать лаванду в доме
Подойдет как живое, так и сухое растение. Лучше всего размещать возле:
- подвалов и вентиляционных отверстий;
- щелей и мест возле труб;
- дверей и входов.
Также эффективен спрей с лавандовым ароматом.
Можно ли выращивать лаванду в комнате
Да — растение хорошо растет в горшках в теплом, освещенном месте. Оно не только отпугивает грызунов, но и работает как приятный ароматизатор для дома. Регулярное проветривание и умеренный полив помогут лаванде сохранять интенсивный аромат, благодаря которому она эффективно сдерживает появление крыс в помещении.
Другие запахи, которые крысы не переносят
Грызунов также отпугивают:
- чеснок, лук;
- шалфей, мята;
- лемонграсс, цитронелла;
- нарциссы.
Эти ароматы можно раскладывать точечно или использовать в виде спреев.
Мы уже рассказывали о том, какие сорта яблонь лучше всего переживают морозные зимы и дают обильный урожай без риска вымерзания.
Также ранее объясняли то, как правильно подготовить землю для лука и чеснока, чтобы луковая муха не смогла отложить яйца.
Подробнее мы рассказывали о том, чем можно посыпать скользкие дорожки, чтобы не было льда и не пострадал участок.
Читайте Новини.LIVE!