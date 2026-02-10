Какие сорта яблок наиболее морозостойкие - подборка для холодных регионов

Яблоки в корзине. Фото: Freepik

Только отдельные сорта яблонь способны выдерживать морозы до -30°C и стабильно давать урожай. Именно эти деревья лучше всего подходят для холодных регионов, не вымерзают зимой и быстро восстанавливаются весной.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта яблонь лучше всего переживают морозные зимы и дают обильный урожай без риска вымерзания.

Сорта, которые выдерживают сильные морозы

Антоновка обыкновенная — украинская классика, выдерживает лютые зимы и дает кисло-сладкие ароматные плоды.

Голден Делишес — осенний сорт, который не снижает урожайность даже после морозов; нуждается в защите от парши.

Скифское золото — морозостойкий ароматный сорт с высокой лежкостью и устойчивостью к болезням.

Слава победителям — летние плоды нежные и очень вкусные, но не предназначены для долгого хранения.

Соломия — осенний сорт с винным ароматом, выдерживает морозы и редко болеет.

Тодес — зимний сорт с насыщенным вкусом и отличной лежкостью, урожай убирают в октябре.

Чемпион — выносливый польский сорт, сладкий с легкой кислинкой, но требует тщательного ухода.

Преимущества морозостойких яблонь

Такие сорта реже повреждаются зимой, быстро восстанавливаются весной и формируют стабильно высокий урожай. Они подходят для регионов с резкими температурными колебаниями и ранними заморозками. Кроме того, морозостойкие деревья меньше болеют и требуют значительно меньше ухода, чем прихотливые теплолюбивые сорта.

Когда сажать и как ухаживать

Для успешного роста выбирайте солнечное место, плодородную почву и проводите профилактику болезней. Сажать лучше осенью или ранней весной, чтобы корни успели окрепнуть до холодов. Регулярный полив в первые годы и своевременное формирование кроны помогут дереву лучше перенести зиму и повысят урожайность.

