Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Мороз не страшен — яблони, которые дарят урожай каждый год

Мороз не страшен — яблони, которые дарят урожай каждый год

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 06:52
Какие сорта яблок наиболее морозостойкие - подборка для холодных регионов
Яблоки в корзине. Фото: Freepik

Только отдельные сорта яблонь способны выдерживать морозы до -30°C и стабильно давать урожай. Именно эти деревья лучше всего подходят для холодных регионов, не вымерзают зимой и быстро восстанавливаются весной.

Новини.LIVE объясняет, какие сорта яблонь лучше всего переживают морозные зимы и дают обильный урожай без риска вымерзания.

Реклама
Читайте также:

Сорта, которые выдерживают сильные морозы

  • Антоновка обыкновенная — украинская классика, выдерживает лютые зимы и дает кисло-сладкие ароматные плоды.
  • Голден Делишес — осенний сорт, который не снижает урожайность даже после морозов; нуждается в защите от парши.
  • Скифское золото — морозостойкий ароматный сорт с высокой лежкостью и устойчивостью к болезням.
  • Слава победителям — летние плоды нежные и очень вкусные, но не предназначены для долгого хранения.
  • Соломия — осенний сорт с винным ароматом, выдерживает морозы и редко болеет.
  • Тодес — зимний сорт с насыщенным вкусом и отличной лежкостью, урожай убирают в октябре.
  • Чемпион — выносливый польский сорт, сладкий с легкой кислинкой, но требует тщательного ухода.

Преимущества морозостойких яблонь

Такие сорта реже повреждаются зимой, быстро восстанавливаются весной и формируют стабильно высокий урожай. Они подходят для регионов с резкими температурными колебаниями и ранними заморозками. Кроме того, морозостойкие деревья меньше болеют и требуют значительно меньше ухода, чем прихотливые теплолюбивые сорта.

Когда сажать и как ухаживать

Для успешного роста выбирайте солнечное место, плодородную почву и проводите профилактику болезней. Сажать лучше осенью или ранней весной, чтобы корни успели окрепнуть до холодов. Регулярный полив в первые годы и своевременное формирование кроны помогут дереву лучше перенести зиму и повысят урожайность.

Мы уже писали о том, какие цветы высадить рядом с картофелем, чтобы надежно защитить грядки от колорадского жука.

Ранее сообщалось о том, какой сорт гороха работает эффективнее всего и как его высеять, чтобы овощи после него росли значительно быстрее.

Также мы объясняли то, как восстановить пеларгонию зимой и какая подкормка помогает ей быстро вернуть зелень и рост.

урожай деревья морозы огород сад яблоки сорт
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации