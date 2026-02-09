Какие цветы высадить рядом с картофелем для защиты от колорадского жука

Колорадский жук на картофеле. Фото: Pexels

Колорадский жук ежегодно атакует посадки картофеля, но простые природные методы могут значительно уменьшить его количество. Есть три цветка, запах которых эффективно отпугивает вредителя и формирует защитную зону на грядках.

Новини.LIVE объясняет, какие цветы высадить рядом с картофелем, чтобы надежно защитить грядки от колорадского жука и сохранить урожай.

Какие цветы реально работают против колорадского жука

Самые эффективные растения для естественной защиты картофеля:

Настурция — сильный аромат создает барьер для вредителей.

Бархатцы — эфирные масла отпугивают жука и его личинки.

Бархатцы — яркий запах, который паразиты не переносят.

Как правильно высаживать цветы

Рекомендуемая схема для максимального результата:

через рядок между посадками картофеля;

настурцию — между кустами;

бархатцы и бархатцы — вдоль грядок, по краям или на концах.

Почему метод работает

Формируют "защитную зону" против жука.

Привлекают полезных насекомых, уничтожающих личинки.

Улучшают почву и сокращают потребность в химии.

Преимущества для урожая

Такой подход усиливает естественную и безопасную защиту картофеля и одновременно делает грядки декоративными. Это простой способ сохранить урожай и поддержать экобаланс на участке. К тому же цветы улучшают микроклимат возле растений и способствуют равномерному росту картофеля в течение сезона.

