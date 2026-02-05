Видео
Главная Дом и огород Не спешите выбрасывать — как спасти переувлажненное растение

Не спешите выбрасывать — как спасти переувлажненное растение

Дата публикации 5 февраля 2026 20:15
Как восстановить комнатное растение после чрезмерного полива - семь эффективных способов
Чрезмерный полив быстро приводит к загниванию корней и увяданию комнатных растений, но ситуацию можно исправить. Есть несколько шагов, которые помогут даже сильно переувлажненному вазону восстановиться.

Новини.LIVE рассказывает, как быстро спасти растение после перелива и не допустить повторной ошибки.

Почему возникает проблема

Когда в почве накапливается избыток влаги, корни теряют доступ к воздуху и начинают гнить. Это сопровождается пожелтением, увяданием и ослаблением растения. Важно вмешаться вовремя.

Семь шагов для восстановления растения

  1. Полная остановка полива:
    До полного высыхания земляного кома полив запрещен. Влага лишь усугубляет проблему.
  2. Устранение лишней воды:
    Слейте воду из кашпо или поддона, проверьте, не стоит ли горшок во влажной зоне.
  3. Проверка дренажа:
    Дренажные отверстия должны быть открытыми. Если они забиты, почва не вентилируется.
  4. Удаление пораженных листьев:
    Поврежденные листья не восстанавливаются. Их удаление уменьшает нагрузку на растение.
  5. Аккуратное рыхление почвы:
    Это помогает вернуть доступ воздуха к корням и ускоряет высыхание.
  6. Временный отказ от удобрений:
    Пока корни слабые, подкормка может вызвать ожог. Использовать удобрения можно только после появления новых листьев.
  7. Ежедневный контроль состояния:
    Следите за реакцией растения: если листья поднимаются и появляются новые точки роста — процесс восстановления начался.

Как предотвратить повторную проблему

Перед поливом всегда проверяйте влажность почвы. Растение поливают только тогда, когда верхний слой полностью высох. Большинство комнатных культур лучше переносит легкое пересыхание, чем переувлажнение.

Мы уже писали о том, какие сорта капусты считаются самыми надежными и почему они не подводят даже в сложный сезон.

Ранее сообщалось о том, какие культуры нельзя высаживать возле сладкого перца и почему это важно.

Также мы объясняли то, в какие дни нельзя сеять рассаду томатов и почему это важно учитывать.

Леонид Волков
Автор:
Леонид Волков
