Як відновити кімнатну рослину після надмірного поливу - сім ефективних способів

Дівчина поливає кімнатні рослини. Фото: Gardener`s Path

Надмірний полив швидко призводить до загнивання коренів і в’янення кімнатних рослин, але ситуацію можна виправити. Є кілька кроків, які допоможуть навіть сильно перезволоженому вазону відновитися.

Новини.LIVE розповідає, як швидко врятувати рослину після переливу та не допустити повторної помилки.

Реклама

Читайте також:

Чому виникає проблема

Коли у ґрунті накопичується надлишок вологи, корені втрачають доступ до повітря й починають гнити. Це супроводжується пожовтінням, в’яненням та ослабленням рослини. Важливо втрутитися вчасно.

Сім кроків для відновлення рослини

Повна зупинка поливу:

До повного висихання земляного кома полив заборонений. Волога лише поглиблює проблему. Усунення зайвої води:

Злийте воду з кашпо або піддона, перевірте, чи не стоїть горщик у вологій зоні. Перевірка дренажу:

Дренажні отвори повинні бути відкритими. Якщо вони забиті, ґрунт не вентилюється. Видалення ураженого листя:

Пошкоджені листки не відновлюються. Їхнє видалення зменшує навантаження на рослину. Акуратне розпушування ґрунту:

Це допомагає повернути доступ повітря до коренів і прискорює висихання. Тимчасова відмова від добрив:

Поки коріння слабке, підживлення може спричинити опік. Використовувати добрива можна тільки після появи нових листків. Щоденний контроль стану:

Стежте за реакцією рослини: якщо листя піднімається і з’являються нові точки росту — процес відновлення розпочався.

Як запобігти повторній проблемі

Перед поливом завжди перевіряйте вологість ґрунту. Рослину поливають лише тоді, коли верхній шар повністю висох. Більшість кімнатних культур краще переносить легке пересихання, ніж перезволоження.

Ми вже писали про те, які сорти капусти вважаються найнадійнішими та чому вони не підводять навіть у складний сезон.

Раніше повідомлялося про те, які культури не можна висаджувати біля солодкого перцю і чому це важливо.

Також ми пояснювали те, у які дні не можна сіяти розсаду томатів та чому це важливо враховувати.