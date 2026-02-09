Які квіти висадити поруч із картоплею для захисту від колорадського жука

Три квітки проти колорадського жука — ефект вражає
Колорадський жук щороку атакує посадки картоплі, але прості природні методи можуть значно зменшити його кількість. Є три квітки, запах яких ефективно відлякує шкідника й формує захисну зону на грядках.
Новини.LIVE пояснює, які квіти висадити поряд із картоплею, щоб надійно захистити грядки від колорадського жука та зберегти врожай.
Які квіти реально працюють проти колорадського жука
Найефективніші рослини для природного захисту картоплі:
- Настурція — сильний аромат створює бар’єр для шкідників.
- Бархатці — ефірні олії відлякують жука і його личинки.
- Чорнобривці — яскравий запах, який паразити не переносять.
Як правильно висаджувати квіти
Рекомендована схема для максимального результату:
- через рядок між посадками картоплі;
- настурцію — між кущами;
- бархатці та чорнобривці — уздовж грядок, по краях або на кінцях.
Чому метод працює
- Формують "захисну зону" проти жука.
- Приваблюють корисних комах, що знищують личинки.
- Покращують ґрунт і скорочують потребу в хімії.
Переваги для врожаю
Такий підхід підсилює природний і безпечний захист картоплі та водночас робить грядки декоративними. Це простий спосіб зберегти урожай і підтримати екобаланс на ділянці. До того ж квіти покращують мікроклімат біля рослин і сприяють рівномірному росту картоплі протягом сезону.
