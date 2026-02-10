Які сорти яблук найбільш морозостійкі - добірка для холодних регіонів

Яблука у кошику. Фото: Freepik

Лише окремі сорти яблунь здатні витримувати морози до -30°C і стабільно давати урожай. Саме ці дерева найкраще підходять для холодних регіонів, не вимерзають узимку та швидко відновлюються навесні.

Новини.LIVE пояснює, які сорти яблунь найкраще переживають морозні зими та дають рясний урожай без ризику вимерзання.

Сорти, що витримують сильні морози

Антонівка звичайна — українська класика, витримує люті зими та дає кисло-солодкі ароматні плоди.

Голден Делішес — осінній сорт, який не знижує урожайність навіть після морозів; потребує захисту від парші.

Скіфське золото — морозостійкий ароматний сорт із високою лежкістю та стійкістю до хвороб.

Слава переможцям — літні плоди ніжні й дуже смачні, але не призначені для довгого зберігання.

Соломія — осінній сорт із винним ароматом, витримує морози та рідко хворіє.

Тодес — зимовий сорт із насиченим смаком та чудовою лежкістю, урожай прибирають у жовтні.

Чемпіон — витривалий польський сорт, солодкий із легкою кислинкою, але потребує ретельного догляду.

Переваги морозостійких яблунь

Такі сорти рідше ушкоджуються взимку, швидко відновлюються навесні й формують стабільно високий урожай. Вони підходять для регіонів із різкими температурними коливаннями та ранніми приморозками. Крім того, морозостійкі дерева менше хворіють і потребують значно менше догляду, ніж вибагливі теплолюбні сорти.

Коли садити та як доглядати

Для успішного росту обирайте сонячне місце, родючий ґрунт і проводьте профілактику хвороб. Садити краще восени або ранньою весною, щоб коріння встигло зміцніти до холодів. Регулярний полив у перші роки та своєчасне формування крони допоможуть дереву краще перенести зиму й підвищать урожайність.

