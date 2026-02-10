Видео
Главная Дом и огород Скользкие дорожки исчезнут за минуту — одно средство решает проблему

Скользкие дорожки исчезнут за минуту — одно средство решает проблему

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 10:01
Чем посыпать скользкие дорожки зимой - безопасные средства против льда и гололеда
Гололедица на дорожках. Фото: Pexels

Зимой многие хозяева посыпают дорожки удобрениями, но не все реагенты безопасны. Некоторые могут испортить бетон, сжечь газон и вообще не убрать лед. Есть средства, которые работают быстро и не вредят покрытию.

Новини.LIVE рассказывает, чем можно посыпать скользкие дорожки, чтобы не было льда и не пострадал участок.

Читайте также:

Чего нельзя сыпать на лед

Мочевина не растапливает лед в мороз и только портит бетон и почву. Избытком азота она "сжигает" газон и вредит декоративным растениям. В холодную погоду это средство просто не работает, поэтому расходы будут напрасны.

Безопасная альтернатива удобрениям

Самое эффективное средство без соли — ацетат кальция магния. Он не вредит покрытию, не оставляет следов и безопасен для растений. Достаточно рассыпать его по дорожке так же, как соль: сцепление улучшается сразу, скользкость исчезает.

Экологичные решения

Можно использовать:

  • песок;
  • опилки;
  • кошачий наполнитель;
  • древесную золу.

Эти материалы не растапливают лед, но создают надежное сцепление с поверхностью и делают передвижение безопасным.

Как действовать правильно

Откажитесь от агрессивных химикатов и удобрений, выбирая средства, которые не разрушают бетон и не вредят природе. Правильные реагенты защищают двор от скользкости и сохраняют покрытие в идеальном состоянии даже при сильных морозах.

Мы уже писали о том, как сделать эффективную мульчу из газет и почему этот метод работает лучше, чем прополка.

Ранее объясняли то, как использовать коробки из-под обуви для сада, подоконника или балкона с максимальной пользой.

Подробнее рассказывали о том, как отсеять пустые семена и оставить только качественные перед посевом.

советы сад дом эффективные способы гололедица лед
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
