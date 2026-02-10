Чем посыпать скользкие дорожки зимой - безопасные средства против льда и гололеда

Гололедица на дорожках. Фото: Pexels

Зимой многие хозяева посыпают дорожки удобрениями, но не все реагенты безопасны. Некоторые могут испортить бетон, сжечь газон и вообще не убрать лед. Есть средства, которые работают быстро и не вредят покрытию.

Новини.LIVE рассказывает, чем можно посыпать скользкие дорожки, чтобы не было льда и не пострадал участок.

Чего нельзя сыпать на лед

Мочевина не растапливает лед в мороз и только портит бетон и почву. Избытком азота она "сжигает" газон и вредит декоративным растениям. В холодную погоду это средство просто не работает, поэтому расходы будут напрасны.

Безопасная альтернатива удобрениям

Самое эффективное средство без соли — ацетат кальция магния. Он не вредит покрытию, не оставляет следов и безопасен для растений. Достаточно рассыпать его по дорожке так же, как соль: сцепление улучшается сразу, скользкость исчезает.

Экологичные решения

Можно использовать:

песок;

опилки;

кошачий наполнитель;

древесную золу.

Эти материалы не растапливают лед, но создают надежное сцепление с поверхностью и делают передвижение безопасным.

Как действовать правильно

Откажитесь от агрессивных химикатов и удобрений, выбирая средства, которые не разрушают бетон и не вредят природе. Правильные реагенты защищают двор от скользкости и сохраняют покрытие в идеальном состоянии даже при сильных морозах.

