Как использовать коробки из-под обуви в саду - полезные идеи для рассады, хранения и декора

Коробки из под обуви. Фото: Freepik

Картонные коробки из-под обуви не стоит выбрасывать — они легко превращаются в удобные и полезные садовые аксессуары. Это бесплатный, экологичный материал, который подходит и для рассады, и для декора.

Новини.LIVE рассказывает, как использовать коробки из-под обуви для сада, подоконника или балкона с максимальной пользой.

Реклама

Читайте также:

Мини-клумба с крышкой

Коробку можно превратить в стильную мини-клумбу — достаточно сделать вырез в крышке и заполнить ее легким субстратом. Такая конструкция подходит для декоративной травы, мха или суккулентов и становится элементом декора на подоконнике или балконе.

Контейнер для рассады

Глубокая часть коробки прекрасно подходит для выращивания рассады. Чтобы картон не размокал, его укрепляют скотчем. Емкость подходит для зелени, цветов и небольших растений, обеспечивая место для стартового роста.

Таблички-маркеры для грядок

Из крышек коробок легко сделать маркеры — вырежьте полосы картона, покройте краской или наклейте цветную бумагу. Такие таблички помогут быстро ориентироваться в посевах и выглядят опрятно.

Подвесные кашпо для балкона

Коробки небольшого размера можно вставить в плетеные подвесные держатели. Это бюджетный вариант кашпо, который хорошо смотрится и подходит для легких растений. Плетение удерживает форму картона и продлевает его "садовую жизнь".

Органайзер для семян

Картон - идеальный материал для хранения пакетов с семенами. Сделайте перегородки внутри коробки — и получите компактный, удобный органайзер, который защищает семена от света и влаги. Такой контейнер помогает систематизировать запасы и быстро находить нужный сорт во время посевной.

Мы уже писали о том, какой раствор помогает земле стать плодороднее к весне.

Ранее объясняли то, что стоит внести под озимый чеснок зимой для стабильного роста.

Подробнее рассказывали о том, какое средство помогает орхидее образовать новые цветоносы значительно быстрее.