Як використати коробки з-під взуття в саду - корисні ідеї для розсади, зберігання й декору

Картонні коробки з-під взуття не варто викидати — вони легко перетворюються на зручні та корисні садові аксесуари. Це безкоштовний, екологічний матеріал, який підходить і для розсади, і для декору.

Новини.LIVE розповідає, як використати коробки з-під взуття для саду, підвіконня чи балкона з максимальною користю.

Міні-клумба з кришкою

Коробку можна перетворити на стильну міні-клумбу — достатньо зробити виріз у кришці та заповнити її легким субстратом. Така конструкція підходить для декоративної трави, моху чи сукулентів і стає елементом декору на підвіконні або балконі.

Контейнер для розсади

Глибока частина коробки чудово підходить для вирощування розсади. Щоб картон не розмокав, його зміцнюють скотчем. Ємність підходить для зелені, квітів і невеликих рослин, забезпечуючи місце для стартового росту.

Таблички-маркери для грядок

З кришок коробок легко зробити маркери — вирізайте смуги картону, покрийте фарбою або наклейте кольоровий папір. Такі таблички допоможуть швидко орієнтуватися в посівах і виглядають охайно.

Підвісні кашпо для балкона

Коробки невеликого розміру можна вставити в плетені підвісні тримачі. Це бюджетний варіант кашпо, який добре виглядає та підходить для легких рослин. Плетення утримує форму картону й подовжує його "садове життя".

Органайзер для насіння

Картон — ідеальний матеріал для зберігання пакетів із насінням. Зробіть перегородки всередині коробки — і отримаєте компактний, зручний органайзер, який захищає насіння від світла та вологи. Такий контейнер допомагає систематизувати запаси й швидко знаходити потрібний сорт під час посівної.

