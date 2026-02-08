Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Безкоштовний матеріал для саду — друге життя взуттєвих коробок

Безкоштовний матеріал для саду — друге життя взуттєвих коробок

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 10:11
Як використати коробки з-під взуття в саду - корисні ідеї для розсади, зберігання й декору
Коробки з під взуття. Фото: Freepik

Картонні коробки з-під взуття не варто викидати — вони легко перетворюються на зручні та корисні садові аксесуари. Це безкоштовний, екологічний матеріал, який підходить і для розсади, і для декору.

Новини.LIVE розповідає, як використати коробки з-під взуття для саду, підвіконня чи балкона з максимальною користю.

Реклама
Читайте також:

Міні-клумба з кришкою

Коробку можна перетворити на стильну міні-клумбу — достатньо зробити виріз у кришці та заповнити її легким субстратом. Така конструкція підходить для декоративної трави, моху чи сукулентів і стає елементом декору на підвіконні або балконі.

Контейнер для розсади

Глибока частина коробки чудово підходить для вирощування розсади. Щоб картон не розмокав, його зміцнюють скотчем. Ємність підходить для зелені, квітів і невеликих рослин, забезпечуючи місце для стартового росту.

Таблички-маркери для грядок

З кришок коробок легко зробити маркери — вирізайте смуги картону, покрийте фарбою або наклейте кольоровий папір. Такі таблички допоможуть швидко орієнтуватися в посівах і виглядають охайно.

Підвісні кашпо для балкона

Коробки невеликого розміру можна вставити в плетені підвісні тримачі. Це бюджетний варіант кашпо, який добре виглядає та підходить для легких рослин. Плетення утримує форму картону й подовжує його "садове життя".

Органайзер для насіння

Картон — ідеальний матеріал для зберігання пакетів із насінням. Зробіть перегородки всередині коробки — і отримаєте компактний, зручний органайзер, який захищає насіння від світла та вологи. Такий контейнер допомагає систематизувати запаси й швидко знаходити потрібний сорт під час посівної.

Ми вже писали про те, який розчин допомагає землі стати родючішою до весни.

Раніше пояснювали те, що варто внести під озимий часник узимку для стабільного росту.

Детальніше розповідали про те, який засіб допомагає орхідеї утворити нові квітконоси значно швидше.

поради город сад розсада ефективні способи декор
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації