Чим посипати слизькі доріжки взимку - безпечні засоби проти льоду та ожеледиці

Слизькі доріжки зникнуть за хвилину — один засіб вирішує проблему
Взимку багато господарів посипають доріжки добривами, але не всі реагенти безпечні. Деякі можуть зіпсувати бетон, спалити газон і взагалі не прибрати лід. Є засоби, які працюють швидко й не шкодять покриттю.
Новини.LIVE розповідає, чим можна посипати слизькі доріжки, щоб не було льоду та не постраждала ділянка.
Чого не можна сипати на лід
Сечовина не розтоплює лід у мороз і лише псує бетон та ґрунт. Надлишком азоту вона "спалює" газон і шкодить декоративним рослинам. У холодну погоду цей засіб просто не працює, тож витрати будуть даремні.
Безпечна альтернатива добривам
Найефективніший засіб без солі — ацетат кальцію магнію. Він не шкодить покриттю, не залишає слідів і безпечний для рослин. Досить розсипати його по доріжці так само, як сіль: зчеплення покращується одразу, слизькість зникає.
Екологічні рішення
Можна використовувати:
- пісок;
- тирсу;
- котячий наповнювач;
- деревну золу.
Ці матеріали не розтоплюють лід, але створюють надійне зчеплення з поверхнею та роблять пересування безпечним.
Як діяти правильно
Відмовтесь від агресивних хімікатів і добрив, обираючи засоби, які не руйнують бетон і не шкодять природі. Правильні реагенти захищають двір від слизькості та зберігають покриття в ідеальному стані навіть за сильних морозів.
