Чим посипати слизькі доріжки взимку - безпечні засоби проти льоду та ожеледиці

Взимку багато господарів посипають доріжки добривами, але не всі реагенти безпечні. Деякі можуть зіпсувати бетон, спалити газон і взагалі не прибрати лід. Є засоби, які працюють швидко й не шкодять покриттю.

Новини.LIVE розповідає, чим можна посипати слизькі доріжки, щоб не було льоду та не постраждала ділянка.

Чого не можна сипати на лід

Сечовина не розтоплює лід у мороз і лише псує бетон та ґрунт. Надлишком азоту вона "спалює" газон і шкодить декоративним рослинам. У холодну погоду цей засіб просто не працює, тож витрати будуть даремні.

Безпечна альтернатива добривам

Найефективніший засіб без солі — ацетат кальцію магнію. Він не шкодить покриттю, не залишає слідів і безпечний для рослин. Досить розсипати його по доріжці так само, як сіль: зчеплення покращується одразу, слизькість зникає.

Екологічні рішення

Можна використовувати:

пісок;

тирсу;

котячий наповнювач;

деревну золу.

Ці матеріали не розтоплюють лід, але створюють надійне зчеплення з поверхнею та роблять пересування безпечним.

Як діяти правильно

Відмовтесь від агресивних хімікатів і добрив, обираючи засоби, які не руйнують бетон і не шкодять природі. Правильні реагенти захищають двір від слизькості та зберігають покриття в ідеальному стані навіть за сильних морозів.

