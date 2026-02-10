Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Слизькі доріжки зникнуть за хвилину — один засіб вирішує проблему

Слизькі доріжки зникнуть за хвилину — один засіб вирішує проблему

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 10:01
Чим посипати слизькі доріжки взимку - безпечні засоби проти льоду та ожеледиці
Ожеледиця на доріжках. Фото: Pexels

Взимку багато господарів посипають доріжки добривами, але не всі реагенти безпечні. Деякі можуть зіпсувати бетон, спалити газон і взагалі не прибрати лід. Є засоби, які працюють швидко й не шкодять покриттю.

Новини.LIVE розповідає, чим можна посипати слизькі доріжки, щоб не було льоду та не постраждала ділянка.

Реклама
Читайте також:

Чого не можна сипати на лід

Сечовина не розтоплює лід у мороз і лише псує бетон та ґрунт. Надлишком азоту вона "спалює" газон і шкодить декоративним рослинам. У холодну погоду цей засіб просто не працює, тож витрати будуть даремні.

Безпечна альтернатива добривам

Найефективніший засіб без солі — ацетат кальцію магнію. Він не шкодить покриттю, не залишає слідів і безпечний для рослин. Досить розсипати його по доріжці так само, як сіль: зчеплення покращується одразу, слизькість зникає.

Екологічні рішення

Можна використовувати:

  • пісок;
  • тирсу;
  • котячий наповнювач;
  • деревну золу.

Ці матеріали не розтоплюють лід, але створюють надійне зчеплення з поверхнею та роблять пересування безпечним.

Як діяти правильно

Відмовтесь від агресивних хімікатів і добрив, обираючи засоби, які не руйнують бетон і не шкодять природі. Правильні реагенти захищають двір від слизькості та зберігають покриття в ідеальному стані навіть за сильних морозів.

Ми вже писали про те, як зробити ефективну мульчу з газет і чому цей метод працює краще, ніж прополювання.

Раніше пояснювали те, як використати коробки з-під взуття для саду, підвіконня чи балкона з максимальною користю.

Детальніше розповідали про те, як відсіяти порожні насінини й залишити лише якісні перед посівом.

поради сад будинок ефективні способи ожеледиця лід
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації