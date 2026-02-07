Як зробити мульчу з газет - простий спосіб зупинити бур’яни на грядках

Грядки замульчовані газетами. Фото: Pinterest

Звичайні старі газети можуть стати потужним інструментом у боротьбі з бур’янами, якщо правильно використати їх як мульчу. Такий паперовий шар блокує світло й повітря, не даючи паросткам прориватися.

Новини.LIVE розповідає, як зробити ефективну мульчу з газет і чому цей метод працює краще, ніж прополювання.

Реклама

Читайте також:

Як працює мульча з газет

Бур’янам потрібні світло та повітря. Газетний шар щільно перекриває доступ обох ресурсів, тож небажані паростки просто не проростають. Папір швидко вбирає вологу, довго її утримує та створює стабільний мікроклімат у ґрунті.

Як правильно викладати газети

Щоб метод спрацював:

розпушіть і добре полийте грядку;

викладайте газети у 3-5 шарів;

кладіть їх нахльостом, без щілин;

біля культурних рослин робіть невеликі прорізи.

Шар паперу повинен щільно прилягати, інакше бур’яни знайдуть вихід.

Чи безпечні друковані газети

Сучасні друкарські фарби не містять свинцю, тому газети безпечні для ґрунту. Целюлоза є чудовою їжею для дощових черв’яків, а під паперовим укриттям земля залишається пухкою, вологою та прохолодною навіть у спеку. Це дає змогу зменшити поливи майже удвічі.

Як зафіксувати мульчу

Щоб папір не розлетівся та грядка не виглядала неохайно, його присипають тонким шаром соломи, сіна, скошеної трави або землі. Така мульча акуратно виглядає, не потребує прополювання і суттєво економить час власникам.

Ми вже писали про те, де абрикос росте найкраще та чому ця культура потребує особливих умов.

Раніше пояснювали те, чому попіл варто розсипати під деревами та як він впливає на врожай саду.

Детальніше розповідали про те, які рослини не можна садити поруч із персиком і чому це важливо для врожайності.