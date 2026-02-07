Видео
Газеты на грядках — простая мульча, которая останавливает сорняки

Газеты на грядках — простая мульча, которая останавливает сорняки

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 18:59
Как сделать мульчу из газет - простой способ остановить сорняки на грядках
Грядки замульчированы газетами. Фото: Pinterest

Обычные старые газеты могут стать мощным инструментом в борьбе с сорняками, если правильно использовать их в качестве мульчи. Такой бумажный слой блокирует свет и воздух, не давая росткам прорываться.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать эффективную мульчу из газет и почему этот метод работает лучше, чем прополка.

Читайте также:

Как работает мульча из газет

Сорнякам нужны свет и воздух. Газетный слой плотно перекрывает доступ обоих ресурсов, поэтому нежелательные ростки просто не прорастают. Бумага быстро впитывает влагу, долго ее удерживает и создает стабильный микроклимат в почве.

Как правильно выкладывать газеты

Чтобы метод сработал:

  • разрыхлите и хорошо полейте грядку;
  • выкладывайте газеты в 3-5 слоев;
  • кладите их внахлест, без щелей;
  • возле культурных растений делайте небольшие прорези.

Слой бумаги должен плотно прилегать, иначе сорняки найдут выход.

Безопасны ли печатные газеты

Современные типографские краски не содержат свинца, поэтому газеты безопасны для почвы. Целлюлоза является отличной пищей для дождевых червей, а под бумажным укрытием земля остается рыхлой, влажной и прохладной даже в жару. Это позволяет уменьшить поливы почти вдвое.

Как зафиксировать мульчу

Чтобы бумага не разлетелась и грядка не выглядела неопрятно, ее присыпают тонким слоем соломы, сена, скошенной травы или земли. Такая мульча аккуратно выглядит, не требует прополки и существенно экономит время владельцам.

огород сад эффективные способы трава мульчирование газета
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
