Какие растения посадить в саду и на огороде, чтобы отпугнуть грызунов: советы дачникам

Мыши и крысы настоящая проблема для владельцев приусадебных участков. Они роют норы, повреждают корни растений и способны оставить вас без урожая. Но защитить сад и огород от грызунов можно без лишних затрат с помощью полезных растений.

Новини.LIVE рассказывает, что посадить в саду и на огороде, чтобы грызуны навсегда забыли к вам дорогу.

Как работает естественная защита от грызунов

Большинство растений-"защитников" имеют специфические вещества в составе, которые создают насыщенный аромат. Для человека это может быть приятный запах, а вот для грызунов — сигнал к бегству. Такие культуры часто высаживают вдоль грядок, возле теплиц или по периметру участка, создавая естественный барьер.

Какие растения отпугивают грызунов: список культур

Хризантемы

Одно из самых эффективных растений в борьбе с вредителями. В ее составе есть пиретрины — природные вещества, которые используют даже в средствах от вредителей. Они могут воздействовать не только на насекомых, но и на мелких грызунов, снижая их активность на участке.

Мята

Растение имеет резкий и стойкий запах, отпугивающий мышей. Мята быстро разрастается и не требует сложного ухода. Можно высаживать как по краям грядок, так и возле уязвимых культур.

Бархатцы

Эти яркие цветы не только украшают участок, но и эффективно отпугивают вредителей. Если высадить бархатцы в междурядье, можно защитить овощи не только от грызунов, но и от вредителей.

Нарциссы

Нарциссы содержат вещества, которые не нравятся грызунам. Если посадить их возле клумб или молодых растений, можно значительно снизить риск появления крыс и мышей.

Шалфей

Растение обладает насыщенным ароматом. Хорошо растет даже в неидеальной почве и станет не только защитником, но и полезным растением для кухни.

Лук

Лук — один из самых доступных способов борьбы с вредителями. Его резкий запах отпугивает грызунов, особенно если высадить его на хорошо освещенных участках.

Черная бузина

Этот куст часто высаживают по периметру сада. Он создает защитную зону, ведь выделяет вещества, которые неприятны для грызунов. Такой вариант особенно подходит для больших участков.

Полезные советы дачникам, чтобы растения действительно работали как защита от грызунов

Важно придерживаться нескольких простых правил:

сочетайте несколько видов растений для лучшего эффекта;

высаживайте их не хаотично, а вдоль грядок и по краям участка;

регулярно ухаживайте за посадками, чтобы аромат оставался насыщенным;

не оставляйте на огороде остатки пищи или мусора, которые могут привлекать мышей.

