Чим підживити часник під час весняних заморозків: добриво для холодного ґрунту

Весна цьогоріч "капризна" й часто підкидає неприємні сюрпризи у вигляді нічних заморозків, через що озимий часник виглядає блідим та слабким. Існує просте і доступне підживлення для часнику, яке буквально "оживляє" рослину за кілька днів.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити часник під час холодної весни та як зробити це правильно, щоб отримати міцний і здоровий врожай.

Чим підживити часник під час весняних заморозків

Коли ґрунт ще холодний, найкращим рішенням буде позакореневе підживлення. Проводити таку обробку варто, коли у часнику з'явилося щонайменше 4 листки. Обприскування по листю дозволяє поживним речовинам швидко потрапити в рослину, минаючи "повільне" коріння.

Найкращий засіб для позакореневого підживлення — 10-15 г карбаміду (сечовини) на 10 л води. Такий розчин швидко насичує рослину азотом і буквально за кілька днів повертає насичений зелений колір і пружність.

Щоб підживлення дало результат, дотримуйтеся простих правил:

обробляйте рано вранці або ввечері;

обприскуйте рівномірно по листю з пульверизатора;

не проводьте обробку перед дощем;

повторіть через 7-10 днів за потреби.

Чим підживити часник у теплі дні

Коли температура стабілізується і ґрунт добре прогріється, можна переходити до кореневого підживлення. Саме воно дає тривалий ефект і стимулює активний ріст. Перед внесенням добрив обов'язково добре пролийте грядку водою. Це допоможе уникнути опіків коріння та покращить засвоєння поживних речовин.

Для ефективного підживлення приготуйте розчин:

20 г аміачної селітри;

20 г сульфату магнію;

10 л води.

Вже наступного дня, коли земля трохи підсохне, обережно розпушіть ґрунт — це покращить доступ повітря до коренів.

