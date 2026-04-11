Чим підживити часник під час весняних заморозків: добриво для холодного ґрунту

Часник оживе за лічені дні: просте підживлення для холодної весни
Весна цьогоріч "капризна" й часто підкидає неприємні сюрпризи у вигляді нічних заморозків, через що озимий часник виглядає блідим та слабким. Існує просте і доступне підживлення для часнику, яке буквально "оживляє" рослину за кілька днів.
Новини.LIVE розповідає, чим підживити часник під час холодної весни та як зробити це правильно, щоб отримати міцний і здоровий врожай.
Чим підживити часник під час весняних заморозків
Коли ґрунт ще холодний, найкращим рішенням буде позакореневе підживлення. Проводити таку обробку варто, коли у часнику з'явилося щонайменше 4 листки. Обприскування по листю дозволяє поживним речовинам швидко потрапити в рослину, минаючи "повільне" коріння.
Найкращий засіб для позакореневого підживлення — 10-15 г карбаміду (сечовини) на 10 л води. Такий розчин швидко насичує рослину азотом і буквально за кілька днів повертає насичений зелений колір і пружність.
Щоб підживлення дало результат, дотримуйтеся простих правил:
- обробляйте рано вранці або ввечері;
- обприскуйте рівномірно по листю з пульверизатора;
- не проводьте обробку перед дощем;
- повторіть через 7-10 днів за потреби.
Чим підживити часник у теплі дні
Коли температура стабілізується і ґрунт добре прогріється, можна переходити до кореневого підживлення. Саме воно дає тривалий ефект і стимулює активний ріст. Перед внесенням добрив обов'язково добре пролийте грядку водою. Це допоможе уникнути опіків коріння та покращить засвоєння поживних речовин.
Для ефективного підживлення приготуйте розчин:
- 20 г аміачної селітри;
- 20 г сульфату магнію;
- 10 л води.
Вже наступного дня, коли земля трохи підсохне, обережно розпушіть ґрунт — це покращить доступ повітря до коренів.
Читайте Новини.LIVE!