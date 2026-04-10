Чим підживити озиму цибулю навесні: органічні і безпечні методи

Підживлення озимої цибулі навесні.

Догляд за озимою цибулею у квітні надзвичайно важливий, адже саме він вирішить, який буде врожай. Особливу увагу слід приділити підживленню. Є добрива, які надзвичайно корисні для цибулі. Завдяки ним овоч сформує великі та соковиті головки.

Новини.LIVE розповідає, чим підживити озиму цибулі у квітні, щоб виростити справді розкішний урожай.

Чим підживити озиму цибулю навесні: перевірені органічні способи

Натуральні настої для швидкого росту

Один із найефективніших варіантів — настій курячого посліду. Це потужне органічне добриво, яке швидко дає результат. Але важливо враховувати, що занадто концентрований розчин може нашкодити корінню.

Як правильно використовувати:

розведіть послід водою у співвідношенні приблизно 1:10;

залиште настоюватися на кілька днів;

перед поливом ще раз розбавте водою.

Компост і перегній для стабільного розвитку

Якщо ви хочете рівномірного і тривалого живлення, зверніть увагу на компост або перепрілий гній. Також таке добриво покращує структуру ґрунту. Застосовувати його дуже просто: розсипте добриво між рядками та злегка загорніть у ґрунт.

Деревний попіл

Цей простий і доступний засіб часто недооцінюють. Він містить калій, необхідний для формування щільних і великих головок. Він також допомагає зміцнити рослини і підвищити їхню стійкість до несприятливих умов. Просто розсипте попіл у міжряддях та злегка перемішайте з верхнім шаром землі.

Біопрепарати для активного ґрунту

Це сучасний і безпечний спосіб підтримати рослини без зайвої хімії. Якщо восени ви вже добре удобрили грядки, навесні можна не перевантажувати їх. У такому випадку варто використати біологічні препарати, які:

активізують корисні мікроорганізми;

допомагають швидше перетворювати органіку на доступні речовини;

покращують родючість ґрунту.

