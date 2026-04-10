Чим підживити озиму цибулю навесні: органічні і безпечні методи

Озима цибуля виросте розкішною: чим потрібно підживити навесні
Догляд за озимою цибулею у квітні надзвичайно важливий, адже саме він вирішить, який буде врожай. Особливу увагу слід приділити підживленню. Є добрива, які надзвичайно корисні для цибулі. Завдяки ним овоч сформує великі та соковиті головки.
Новини.LIVE розповідає, чим підживити озиму цибулі у квітні, щоб виростити справді розкішний урожай.
Чим підживити озиму цибулю навесні: перевірені органічні способи
Натуральні настої для швидкого росту
Один із найефективніших варіантів — настій курячого посліду. Це потужне органічне добриво, яке швидко дає результат. Але важливо враховувати, що занадто концентрований розчин може нашкодити корінню.
Як правильно використовувати:
- розведіть послід водою у співвідношенні приблизно 1:10;
- залиште настоюватися на кілька днів;
- перед поливом ще раз розбавте водою.
Компост і перегній для стабільного розвитку
Якщо ви хочете рівномірного і тривалого живлення, зверніть увагу на компост або перепрілий гній. Також таке добриво покращує структуру ґрунту. Застосовувати його дуже просто: розсипте добриво між рядками та злегка загорніть у ґрунт.
Деревний попіл
Цей простий і доступний засіб часто недооцінюють. Він містить калій, необхідний для формування щільних і великих головок. Він також допомагає зміцнити рослини і підвищити їхню стійкість до несприятливих умов. Просто розсипте попіл у міжряддях та злегка перемішайте з верхнім шаром землі.
Біопрепарати для активного ґрунту
Це сучасний і безпечний спосіб підтримати рослини без зайвої хімії. Якщо восени ви вже добре удобрили грядки, навесні можна не перевантажувати їх. У такому випадку варто використати біологічні препарати, які:
- активізують корисні мікроорганізми;
- допомагають швидше перетворювати органіку на доступні речовини;
- покращують родючість ґрунту.
