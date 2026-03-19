Головна Дім та город Отрута для цибулі: чим не можна підживлювати овоч навесні

Отрута для цибулі: чим не можна підживлювати овоч навесні

Дата публікації: 19 березня 2026 23:45
Підживлювання цибулі на городі, врожай. Фото: Новини.LIVE

Цибуля вважається одною з найлегших рослин у вирощуванні. Але насправді багато дачників припускаються однієї критичної помилки, яка буквально знищує майбутній врожай — неправильне підживлення овочу. Якщо добриво не відповідає вимогам рослини, замість великих соковитих плодів дає слабку зелень і порожні надії.

Новини.LIVE ділиться секретом досвідчених городників, чим категорично не можна підживлювати цибулю навесні, а які засоби подарують рекордний врожай.

Чим не можна підживлювати цибулю навесні — головні помилки

  • Настої з трав

Популярні зелені настої часто вважають універсальним добривом для всіх культур. Але у випадку з цибулею це помилка. Такі підживлення містять велику кількість азоту у легкодоступній формі, що провокує активний ріст зеленої маси. Що відбувається насправді:

  • цибулина перестає розвиватися;
  • всі сили рослини йдуть у пір'я;
  • головка залишається дрібною або зовсім не формується.

У підсумку ви отримуєте пишну зелень замість повноцінного врожаю.

  • Дріжджове підживлення

Ще один "модний" варіант — дріжджі. Вони дійсно стимулюють ріст, але ефект для цибулі аналогічний трав'яним настоям. Наслідки використання дріжджів:

  • різке нарощування зелені;
  • ослаблення кореневої системи;
  • затримка формування цибулини.

Тож, такі добрива доречні лише тоді, коли ваша мета — отримати соковите зелене перо, а не великі головки.

Чим підживити цибулю навесні, щоб отримати великий урожай

  • Калійна сіль

Підживлення під корінь зміцнює рослину та покращує формування великих соковитих головок. Достатньо невеликої кількості розчину, щоб активізувати розвиток.

  • Нітрофоска

Комплексне добриво, яке забезпечує рослину необхідними елементами. Його можна як розчиняти у воді для поливу, так і вносити у ґрунт у сухому вигляді.

  • Деревний попіл

Один із найкращих варіантів для весняного підживлення. Попіл не лише живить рослину, а й покращує структуру ґрунту та захищає від хвороб. Його можна використовувати як у сухому вигляді, так і у вигляді настою.

  • Аміачна селітра

Ефективне джерело азоту на старті росту. Допомагає цибулі швидко зміцніти, але важливо не перевищувати дозування.

  • Курячий послід

Потужне органічне добриво, яке потрібно обов'язково розводити. Воно стимулює розвиток кореневої системи та сприяє формуванню великих цибулин.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
