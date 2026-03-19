Отрута для цибулі: чим не можна підживлювати овоч навесні

Цибуля вважається одною з найлегших рослин у вирощуванні. Але насправді багато дачників припускаються однієї критичної помилки, яка буквально знищує майбутній врожай — неправильне підживлення овочу. Якщо добриво не відповідає вимогам рослини, замість великих соковитих плодів дає слабку зелень і порожні надії.

Новини.LIVE ділиться секретом досвідчених городників, чим категорично не можна підживлювати цибулю навесні, а які засоби подарують рекордний врожай.

Чим не можна підживлювати цибулю навесні — головні помилки

Настої з трав

Популярні зелені настої часто вважають універсальним добривом для всіх культур. Але у випадку з цибулею це помилка. Такі підживлення містять велику кількість азоту у легкодоступній формі, що провокує активний ріст зеленої маси. Що відбувається насправді:

цибулина перестає розвиватися;

всі сили рослини йдуть у пір'я;

головка залишається дрібною або зовсім не формується.

У підсумку ви отримуєте пишну зелень замість повноцінного врожаю.

Дріжджове підживлення

Ще один "модний" варіант — дріжджі. Вони дійсно стимулюють ріст, але ефект для цибулі аналогічний трав'яним настоям. Наслідки використання дріжджів:

різке нарощування зелені;

ослаблення кореневої системи;

затримка формування цибулини.

Тож, такі добрива доречні лише тоді, коли ваша мета — отримати соковите зелене перо, а не великі головки.

Чим підживити цибулю навесні, щоб отримати великий урожай

Калійна сіль

Підживлення під корінь зміцнює рослину та покращує формування великих соковитих головок. Достатньо невеликої кількості розчину, щоб активізувати розвиток.

Нітрофоска

Комплексне добриво, яке забезпечує рослину необхідними елементами. Його можна як розчиняти у воді для поливу, так і вносити у ґрунт у сухому вигляді.

Деревний попіл

Один із найкращих варіантів для весняного підживлення. Попіл не лише живить рослину, а й покращує структуру ґрунту та захищає від хвороб. Його можна використовувати як у сухому вигляді, так і у вигляді настою.

Аміачна селітра

Ефективне джерело азоту на старті росту. Допомагає цибулі швидко зміцніти, але важливо не перевищувати дозування.

Курячий послід

Потужне органічне добриво, яке потрібно обов'язково розводити. Воно стимулює розвиток кореневої системи та сприяє формуванню великих цибулин.

