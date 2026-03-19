Яд для лука: чем категорически нельзя подкармливать овощ весной
Лук считается одним из самых легких растений в выращивании. Но на самом деле многие дачники допускают одну критическую ошибку, которая буквально уничтожает будущий урожай — неправильная подкормка овоща. Если удобрение не соответствует требованиям растения, вместо больших сочных плодов дает слабую зелень и пустые надежды.
Чем нельзя подкармливать лук весной — главные ошибки
- Настои из трав
Популярные зеленые настои часто считают универсальным удобрением для всех культур. Но в случае с луком это ошибка. Такие подкормки содержат большое количество азота в легкодоступной форме, что провоцирует активный рост зеленой массы. Что происходит на самом деле:
- луковица перестает развиваться;
- все силы растения уходят в перья;
- головка остается мелкой или вовсе не формируется.
В итоге вы получаете пышную зелень вместо полноценного урожая.
- Дрожжевая подкормка
Еще один "модный" вариант — дрожжи. Они действительно стимулируют рост, но эффект для лука аналогичен травяным настоям. Последствия использования дрожжей:
- резкое наращивание зелени;
- ослабление корневой системы;
- задержка формирования луковицы.
Поэтому, такие удобрения уместны только тогда, когда ваша цель — получить сочное зеленое перо, а не крупные головки.
Чем подкормить лук весной, чтобы получить большой урожай
- Калийная соль
Подкормка под корень укрепляет растение и улучшает формирование крупных сочных головок. Достаточно небольшого количества раствора, чтобы активизировать развитие.
- Нитрофоска
Комплексное удобрение, которое обеспечивает растение необходимыми элементами. Его можно как растворять в воде для полива, так и вносить в почву в сухом виде.
- Древесная зола
Один из лучших вариантов для весенней подкормки. Зола не только питает растение, но и улучшает структуру почвы и защищает от болезней. Ее можно использовать как в сухом виде, так и в виде настоя.
- Аммиачная селитра
Эффективный источник азота на старте роста. Помогает луку быстро окрепнуть, но важно не превышать дозировку.
- Куриный помет
Мощное органическое удобрение, которое нужно обязательно разводить. Оно стимулирует развитие корневой системы и способствует формированию крупных луковиц.
