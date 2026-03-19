Яд для лука: чем категорически нельзя подкармливать овощ весной

Лук считается одним из самых легких растений в выращивании. Но на самом деле многие дачники допускают одну критическую ошибку, которая буквально уничтожает будущий урожай — неправильная подкормка овоща. Если удобрение не соответствует требованиям растения, вместо больших сочных плодов дает слабую зелень и пустые надежды.

чем категорически нельзя подкармливать лук весной, а какие средства подарят рекордный урожай.

Чем нельзя подкармливать лук весной — главные ошибки

Настои из трав

Популярные зеленые настои часто считают универсальным удобрением для всех культур. Но в случае с луком это ошибка. Такие подкормки содержат большое количество азота в легкодоступной форме, что провоцирует активный рост зеленой массы. Что происходит на самом деле:

луковица перестает развиваться;

все силы растения уходят в перья;

головка остается мелкой или вовсе не формируется.

В итоге вы получаете пышную зелень вместо полноценного урожая.

Дрожжевая подкормка

Еще один "модный" вариант — дрожжи. Они действительно стимулируют рост, но эффект для лука аналогичен травяным настоям. Последствия использования дрожжей:

резкое наращивание зелени;

ослабление корневой системы;

задержка формирования луковицы.

Поэтому, такие удобрения уместны только тогда, когда ваша цель — получить сочное зеленое перо, а не крупные головки.

Чем подкормить лук весной, чтобы получить большой урожай

Калийная соль

Подкормка под корень укрепляет растение и улучшает формирование крупных сочных головок. Достаточно небольшого количества раствора, чтобы активизировать развитие.

Нитрофоска

Комплексное удобрение, которое обеспечивает растение необходимыми элементами. Его можно как растворять в воде для полива, так и вносить в почву в сухом виде.

Древесная зола

Один из лучших вариантов для весенней подкормки. Зола не только питает растение, но и улучшает структуру почвы и защищает от болезней. Ее можно использовать как в сухом виде, так и в виде настоя.

Аммиачная селитра

Эффективный источник азота на старте роста. Помогает луку быстро окрепнуть, но важно не превышать дозировку.

Куриный помет

Мощное органическое удобрение, которое нужно обязательно разводить. Оно стимулирует развитие корневой системы и способствует формированию крупных луковиц.

Также делимся другими полезными темами по огородничеству

Какой сорт лука-севка выбрать в 2026 году, чтобы получить здоровые и крупные луковицы, которые будут долго храниться.

Как защитить грядки чеснока и лука от луковой мухи.

Чем подкормить морковь весной, чтобы она выросла большой и сочной.