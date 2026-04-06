Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Чим обробити цибулю, щоб не пішла в стрілки: надійний засіб

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 16:54
Чим обробити цибулю, щоб не пішла в стрілки: дешевий і надійний засіб
Вирощування цибулі на городі. Колаж: Новини.LIVE

Хочете отримати велику, соковиту цибулю без стрілок і втрат урожаю? Є простий секрет, яким давно користуються досвідчені городники, і він коштує копійки. Саме правильна обробка цибулі перед посадкою вирішує, чи буде рослина формувати головку, чи піде в стрілку.

Новини.LIVE розповідає, чим обробити цибулю перед посадкою, щоб уникнути стрілкування та отримати щедрий результат.

Чому цибуля йде в стрілки

Стрілкування цибулі — це реакція на стрес. Замість формування великої цибулини рослина починає цвісти, щоб дати насіння, і врожай різко погіршується.

Найчастіше причини такі:

  • неправильне зберігання сіянки — надто холодні або вологі умови;
  • різкі перепади температури навесні;
  • посадка в непрогрітий ґрунт;
  • використання занадто великої сіянки;
  • перед садінням цибулю не оброблено розчином і не адаптовано до висівання;
  • порушено належні умови догляду за цибулею.

Чим обробити цибулю, щоб не було стрілок

Дешевий і перевірений засіб, який допомагає уникнути проблем — звичайний сольовий розчин. Що потрібно:

Читайте також:
  • 1 л води;
  • 1 ч. л. кухонної солі.

Замочіть цибулю-сіянку на 2-3 години, після чого злегка підсушіть і висаджуйте.

Такий розчин:

  • зменшує ризик стрілкування;
  • зміцнює посадковий матеріал;
  • допомагає отримати рівномірні сходи.

Який засіб дасть додатковий захист 

Ще один надійний варіант — слабкий розчин марганцівки. Він працює одразу в кількох напрямках:

  • знезаражує цибулю перед посадкою;
  • знижує ризик грибкових хвороб;
  • допомагає рослині легше адаптуватися.

Замочування достатньо на 20-30 хвилин, після чого сіянку потрібно просушити.

Що обов'язково зробити перед посадкою цибулі

Щоб отримати великий урожай цибулі, важливо не лише замочити сіянку, а й дотримуватися кількох простих правил:

  1. Прогрійте цибулю перед посадкою (розкладіть біля батареї або в кімнаті, де від +20 до +25°C, залиште на 7-10 днів) — це зменшує ризик стрілкування.
  2. Висаджуйте тільки в добре прогрітий ґрунт.
  3. Обирайте сіянку середнього розміру — вона дає найкращий результат.
  4. Уникайте надмірного поливу, особливо на початку росту.

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації