Главная Дом и огород Чем обработать лук, чтобы не пошел в стрелки: надежное средство

Чем обработать лук, чтобы не пошел в стрелки: надежное средство

Дата публикации 6 апреля 2026 16:54
Чем обработать лук, чтобы не пошел в стрелки: дешевое и надежное средство
Выращивание лука на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Хотите получить крупный, сочный лук без стрелок и потерь урожая? Есть простой секрет, которым давно пользуются опытные огородники, и он стоит копейки. Именно правильная обработка лука перед посадкой решает, будет ли растение формировать головку или уйдет в стрелку.

Новини.LIVE рассказывает, чем обработать лук перед посадкой, чтобы избежать стрелкования и получить щедрый результат.

Почему лук уходит в стрелки

Стрелкование лука — это реакция на стресс. Вместо формирования крупной луковицы растение начинает цвести, чтобы дать семена, и урожай резко ухудшается.

Чаще всего причины следующие:

  • неправильное хранение севка — слишком холодные или влажные условия;
  • резкие перепады температуры весной;
  • посадка в непрогретую почву;
  • использование слишком крупного севка;
  • перед посадкой лук не обработан раствором и не адаптирован к посеву;
  • нарушены надлежащие условия ухода за луком.

Чем обработать лук, чтобы не было стрелок

Дешевое и проверенное средство, которое помогает избежать проблем — обычный солевой раствор. Что потребуется:

Читайте также:
  • 1 л воды;
  • 1 ч. л. поваренной соли.

Замочите лук-севок на 2-3 часа, после чего слегка подсушите и высаживайте.

Такой раствор:

  • уменьшает риск стрелкования;
  • укрепляет посадочный материал;
  • помогает получить равномерные всходы.

Какое средство даст дополнительную защиту

Еще один надежный вариант — слабый раствор марганцовки. Он работает сразу в нескольких направлениях:

  • обеззараживает лук перед посадкой;
  • снижает риск грибковых болезней;
  • помогает растению легче адаптироваться.

Замачивания достаточно на 20-30 минут, после чего севок нужно просушить.

Что обязательно сделать перед посадкой лука

Чтобы получить большой урожай лука, важно не только замочить севок, но и соблюдать несколько простых правил:

  1. Прогрейте лук перед посадкой (разложите около батареи или в комнате, где от +20 до +25°C, оставьте на 7-10 дней) — это уменьшает риск стрелкования.
  2. Высаживайте только в хорошо прогретую почву.
  3. Выбирайте севок среднего размера — он дает наилучший результат.
  4. Избегайте чрезмерного полива, особенно в начале роста.

Также делимся другими полезными советами по огородничеству

Чем нельзя подкармливать лук весной, чтобы не испортить урожай.

Как защитить грядки чеснока и лука от луковой мухи.

Какой сорт лука-севка выбрать в 2026 году для посадки, чтобы получить здоровые и крупные луковицы.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
