Україна
Посадите этот лук в 2026 году: вкусные, не стрелкующиеся сорта

Посадите этот лук в 2026 году: вкусные, не стрелкующиеся сорта

Дата публикации 6 апреля 2026 03:13
Какие сорта лука не стрелкуются и дают вкусный урожай: советы дачникам
Посадка лука в открытый грунт. Колаж: Новини.LIVE

Ежегодно многие дачники разочаровываются: лук выглядит хорошо, но вдруг уходит в стрелку и урожай уже не тот. На самом деле проблема часто не в погоде или уходе. Стоит знать, какие сорта лука имеют высокую урожайность и не стрелкуются.

Новини.LIVE делится практическими советами, как выбрать лучший посадочный материал и избежать типичных ошибок.

Почему лук уходит в стрелку и как этого избежать

Стрелкование — это естественный этап развития лука. В первый год он формирует луковицу, а уже на следующий — стремится дать семена, выпуская стрелку. Но для огородника это означает потерю качества урожая. Чтобы этого не произошло, важно учесть несколько моментов:

  • выбирайте качественный лук-севок;
  • не допускайте резких перепадов температур во время хранения;
  • не высаживайте подмерзшие или ослабленные луковицы.

Какой лук выбирать: размер имеет значение

Распространенная ошибка — покупать крупные луковицы. На самом деле все наоборот. Оптимальный выбор:

  • диаметр 1-2 см — идеальный лук-севок для посадки;
  • менее 1 см — подходит для подзимнего высева или на зелень.

Качественный лук должен быть:

  • плотным и твердым на ощупь;
  • с сухим и чистым донцем;
  • покрытым целой шелухой;
  • без постороннего запаха сырости или гнили.

Какие сорта лука не стрелкуются

Эти восемь проверенных сортов не стрелкуются и дают стабильный урожай:

  1. "Штутгартер Ризен" — ранний, урожайный, хорошо хранится.
  2. "Золотистый Семко" — выносливый, с приятным вкусом.
  3. "Центурион" — формирует ровные, плотные луковицы.
  4. "Геркулес F1" — один из самых устойчивых к стрелкованию гибридов.
  5. "Стурон" — популярен из-за стабильности.
  6. "Румба" — хорошо переносит различные погодные условия.
  7. "Шетана" — нежный вкус и хорошая лежкость.
  8. "Ред Барон" — красный сорт с сочной мякотью.

Как правильно хранить лук-севок

Даже самые лучшие сорта могут уйти в стрелку, если их неправильно хранить. Хуже всего для лука — это резкие перепады температур. Есть два проверенных варианта температурного режима:

  1. Холодный способ: от 0 до +3°C;
  2. Теплый способ: от +18 до +25°C.

Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
