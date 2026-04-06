Какие сорта лука не стрелкуются и дают вкусный урожай: советы дачникам

Посадка лука в открытый грунт.

Ежегодно многие дачники разочаровываются: лук выглядит хорошо, но вдруг уходит в стрелку и урожай уже не тот. На самом деле проблема часто не в погоде или уходе. Стоит знать, какие сорта лука имеют высокую урожайность и не стрелкуются.

Новини.LIVE делится практическими советами, как выбрать лучший посадочный материал и избежать типичных ошибок.

Почему лук уходит в стрелку и как этого избежать

Стрелкование — это естественный этап развития лука. В первый год он формирует луковицу, а уже на следующий — стремится дать семена, выпуская стрелку. Но для огородника это означает потерю качества урожая. Чтобы этого не произошло, важно учесть несколько моментов:

выбирайте качественный лук-севок;

не допускайте резких перепадов температур во время хранения;

не высаживайте подмерзшие или ослабленные луковицы.

Какой лук выбирать: размер имеет значение

Распространенная ошибка — покупать крупные луковицы. На самом деле все наоборот. Оптимальный выбор:

диаметр 1-2 см — идеальный лук-севок для посадки;

менее 1 см — подходит для подзимнего высева или на зелень.

Качественный лук должен быть:

плотным и твердым на ощупь;

с сухим и чистым донцем;

покрытым целой шелухой;

без постороннего запаха сырости или гнили.

Какие сорта лука не стрелкуются

Эти восемь проверенных сортов не стрелкуются и дают стабильный урожай:

"Штутгартер Ризен" — ранний, урожайный, хорошо хранится. "Золотистый Семко" — выносливый, с приятным вкусом. "Центурион" — формирует ровные, плотные луковицы. "Геркулес F1" — один из самых устойчивых к стрелкованию гибридов. "Стурон" — популярен из-за стабильности. "Румба" — хорошо переносит различные погодные условия. "Шетана" — нежный вкус и хорошая лежкость. "Ред Барон" — красный сорт с сочной мякотью.

Как правильно хранить лук-севок

Даже самые лучшие сорта могут уйти в стрелку, если их неправильно хранить. Хуже всего для лука — это резкие перепады температур. Есть два проверенных варианта температурного режима:

Холодный способ: от 0 до +3°C; Теплый способ: от +18 до +25°C.

