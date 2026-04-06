Головна Дім та город Посадіть цю цибулю 2026 року: смачні сорти, що не стрілкуються

Посадіть цю цибулю 2026 року: смачні сорти, що не стрілкуються

Дата публікації: 6 квітня 2026 03:13
Які сорти цибулі не стрілкуються та дають смачний врожай: поради дачникам
Посадка цибулі у відкритий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Щороку багато дачників розчаровуються: цибуля виглядає гарно, але раптом іде в стрілку і врожай вже не той. Насправді проблема часто не в погоді чи догляді. Варто знати, які сорти цибулі мають високу врожайність та не стрілкуються.

Новини.LIVE ділиться практичними порадами, як обрати найкращий посадковий матеріал і уникнути типових помилок.

Чому цибуля йде в стрілку і як цього уникнути

Стрілкування — це природний етап розвитку цибулі. У перший рік вона формує цибулину, а вже наступного — прагне дати насіння, випускаючи стрілку. Але для городника це означає втрату якості врожаю. Щоб цього не сталося, важливо врахувати кілька моментів:

  • обирайте якісну цибулю-сівку;
  • не допускайте різких перепадів температур під час зберігання;
  • не висаджуйте підмерзлі або ослаблені цибулини.

Яку цибулю обирати: розмір має значення

Поширена помилка — купувати великі цибулини. Насправді все навпаки. Оптимальний вибір:

  • діаметр 1-2 см — ідеальна цибуля-сівка для посадки;
  • менше 1 см — підходить для підзимового висіву або на зелень.

Якісна цибуля має бути:

  • щільною і твердою на дотик;
  • із сухим і чистим донцем;
  • покритою цілим лушпинням;
  • без стороннього запаху сирості чи гнилі.

Які сорти цибулі не стрілкуються

Ці вісім перевірених сортів не стрілкуються та дають стабільний урожай: 

  1. "Штутгартер Різен" — ранній, урожайний, добре зберігається.
  2. "Золотистий Семко" — витривалий, з приємним смаком.
  3. "Центуріон" — формує рівні, щільні цибулини.
  4. "Геркулес F1" — один із найстійкіших до стрілкування гібридів.
  5. "Стурон" — популярний через стабільність.
  6. "Румба" — добре переносить різні погодні умови.
  7. "Шетана" — ніжний смак і гарна лежкість.
  8. "Ред Барон" — червоний сорт із соковитою м'якоттю.

Як правильно зберігати цибулю-сівку

Навіть найкращі сорти можуть піти в стрілку, якщо їх неправильно зберігати. Найгірше для цибулі — це різкі перепади температур. Є два перевірені варіанти температурного режиму:

  1. Холодний спосіб: від 0 до +3°C;
  2. Теплий спосіб: від +18 до +25°C.

вирощування цибулі сорти цибулі врожай цибулі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
