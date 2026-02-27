Як виростити зелену цибулю за сім днів — простий спосіб без землі

Вирощування зеленої цибулі. Колаж: Новини.LIVE

Свіжа зелена цибуля взимку чи ранньою весною, ще й вирощена на власному підвіконні — це не тільки доповнення до страв, а й джерело вітамінів. Правда, мало хто хоче заморочуватися із землею і добривами, щоб виростити зелень. На щастя, є простий спосіб зробити це швидко та без проблем. Достатньо мати кілька цибулин.

Новини.LIVE ділиться корисним лайфхаком, як виростити зелену цибулю без землі за сім днів — швидко, бюджетно та без зайвого клопоту.

Читайте також:

Як виростити зелену цибулю за сім днів без землі

Перевірений лайфхак, який завжди працює — вирощування зеленої цибулі у воді. Перше соковите перо можна зрізати вже через тиждень.

Для домашньої "грядки" без ґрунту знадобиться мінімум речей:

кілька цибулин;

невеликі баночки, склянки або пластикові контейнери;

чиста вода кімнатної температури;

підвіконня з розсіяним світлом.

Жодних добрив чи спеціальних засобів не потрібно. Але важливо обрати якісний посадковий матеріал. Щоб зелень з'явилася швидко та була густою, обирайте:

ріпчасті цибулини середнього розміру;

щільні, без м'яких ділянок і темних плям;

бажано з невеликими зеленими паростками — вони рушать у ріст швидше.

Зелена цибуля на підвіконні. Фото: Pinterest

Щоб отримати врожай за 6–8 днів, дотримуйтеся простої інструкції:

Злегка зріжте суху нижню частину цибулини (приблизно кілька міліметрів). За бажанням замочіть цибулини у теплій воді на 2-3 години — це активізує ріст. Можна також зрізати верхівку приблизно на 1 сантиметр, щоб паросткам було легше пробитися. Поставте цибулину в ємність так, щоб вода лише торкалася зрізу, а не покривала її повністю. Дуже зручно вирощувати цибулю у контейнерах з-під яєць, можна також взяти контейнери для розсади. Воду необхідно змінювати щоденно. Промивати ємність і наливати свіжу. Це запобігає появі неприємного запаху, не дає утворюватися слизу та забезпечує коріння киснем. Зрізайте зелень ножицями, не висмикуйте її з цибулини. Після першого зрізу вона часто дає ще одну хвилю росту.

Де краще поставити цибулю

Зелена цибуля невибаглива, але для швидкого росту важливі умови:

розсіяне природне світло;

стабільна кімнатна температура;

відсутність різких перепадів тепла й холоду.

На темному та холодному підвіконні перо ростиме повільніше і буде блідим. За достатнього освітлення зелень формується міцною, соковитою й ароматною.

