Как вырастить зеленый лук на подоконнике за семь дней — простой способ без земли

Выращивание зеленого лука. Коллаж: Новини.LIVE

Свежий зеленый лук, что растет на подоконнике — настоящая роскошь. Ведь это всегда ароматное дополнение к блюдам и кладезь витаминов. Но, мало кто хочет заморачиваться с землей и удобрениями, чтобы вырастить зелень. К счастью, есть очень простой способ сделать это быстро и без заморочек.

Новини.LIVE делится полезным лайфхаком, как вырастить зеленый лук без земли за семь дней — быстро, бюджетно и без лишних хлопот.

Реклама

Читайте также:

Как вырастить зеленый лук за семь дней без земли

Проверенный лайфхак, который всегда работает — выращивание зеленого лука в воде. Первое сочное перо можно срезать уже через неделю.

Для домашней "грядки" без грунта понадобится минимум вещей:

несколько луковиц;

небольшие баночки, стаканы или пластиковые контейнеры;

чистая вода комнатной температуры;

подоконник с рассеянным светом.

Никаких удобрений или специальных средств не требуется. Но важно выбрать качественный посадочный материал. Чтобы зелень появилась быстро и была густой, выбирайте:

репчатые луковицы среднего размера;

плотные, без мягких участков и темных пятен;

желательно с небольшими зелеными ростками — они пойдут в рост быстрее.

Зеленый лук на подоконнике. Фото: Pinterest

Чтобы получить урожай за 6-8 дней, придерживайтесь простой инструкции:

Слегка срежьте сухую нижнюю часть луковицы (примерно несколько миллиметров). По желанию замочите луковицы в теплой воде на 2-3 часа — это активизирует рост. Можно также срезать верхушку примерно на 1 сантиметр, чтобы росткам было легче пробиться. Поставьте луковицу в емкость так, чтобы вода лишь касалась среза, а не покрывала ее полностью. Очень удобно выращивать лук в контейнерах из-под яиц, можно также взять контейнеры для рассады. Воду необходимо менять ежедневно, промывать емкость и наливать свежую. Это предотвращает появление неприятного запаха, не дает образовываться слизи и обеспечивает корни кислородом. Срезайте зелень ножницами, не выдергивайте ее из луковицы. После первого среза она часто дает еще одну волну роста.

Где лучше поставить лук

Зеленый лук неприхотлив, но для быстрого роста важны условия:

рассеянный естественный свет;

стабильная комнатная температура;

отсутствие резких перепадов тепла и холода.

На темном и холодном подоконнике перо будет расти медленнее и будет бледным. При достаточном освещении зелень формируется крепкой, сочной и ароматной.

Также делимся другими полезными лайфхаками

Как можно вырастить рассаду в чайных пакетиках.

Каким простым и доступным средством можно подкормить рассаду. Этот продукт есть у каждого на кухне.

Как можно использовать втулки от туалетной бумаги для рассады и на огороде.