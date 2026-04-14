Какие томаты черри посеять в 2026 году: лучшие неприхотливые сорта

Три лучших сорта черри, неприхотливые в уходе и щедро плодоносят
Томаты черри давно стали популярными среди украинских огородников. Миниатюрные сладкие плоды идеальны для свежего потребления, да и в консервации они настоящая находка. Есть неприхотливые сорта томатов черри, которые плодоносят долго, щедро и радуют вкусом, ярким видом и насыщенным ароматом.
Новини.LIVE рассказывает о трех лучших вариантах, которые точно стоит посеять в 2026 году.
Сорт томатов черри "Свит Черри"
Этот раннеспелый гибрид недаром получил свое название. Он действительно один из самых сладких, без резкой кислинки. Плоды небольшие, аккуратные, идеально круглые — выглядят как бусинки на ветке. Такие помидоры хочется есть прямо с куста, и остановиться сложно. Растение индетерминантное, поэтому лучше формировать его в один или два стебля и подвязывать. Главные преимущества:
- очень сладкий вкус;
- ранний урожай;
- красивый вид плодов;
- подходит для теплиц и открытого грунта;
- обладает устойчивостью к большинству распространенных болезней томатов;
- хорошо переносит нестабильную весеннюю погоду;
- менее привлекателен для вредителей, чем крупноплодные сорта.
Сорт томатов черри "Поцелуй Герани"
Этот сорт точно привлечет ваше внимание. Плоды имеют вытянутую форму с характерным острым носиком — выглядят эффектно и необычно. Вкус более классический, томатный, но с легкой фруктовой ноткой. Мякоть плотная, поэтому эти помидоры хорошо переносят транспортировку и долго хранятся. Лучше всего выращивать этот томат в виде компактного куста с несколькими плодоносными кистями.
Что стоит знать о сорте "Поцелуй Герани":
- кисти формируются крупными, с десятками плодов;
- отмечается высокой урожайностью даже без сложного ухода;
- устойчив к болезням;
- устойчивость к грибковым заболеваниям;
- оригинальная форма плодов;
- хорошо подходит для консервации.
Сорт томатов черри "Медовая капля"
Если вы любите желтые томаты черри, этот сорт станет вашим фаворитом. Его плоды имеют красивый насыщенный желтый цвет и необычную форму — что-то между каплей и маленькой грушей. Вкус почти медовый. Овощ идеально подходит для свежего потребления и детского меню. Сорт ранний, но плоды созревают постепенно, поэтому сбор урожая длится дольше. Есть нюанс — спелые томаты становятся мягкими, поэтому их важно вовремя собирать. Характеристика томатов черри "Медовая капля":
- кисти формируются из 8-16 плодов;
- куст хорошо развивается при формировании в 1-2 стебля;
- очень сладкий вкус;
- декоративный вид;
- хорошо растет даже в простых условиях.
Читайте Новини.LIVE!