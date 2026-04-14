Какие томаты черри посеять в 2026 году: лучшие неприхотливые сорта

Посев томатов черри на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Томаты черри давно стали популярными среди украинских огородников. Миниатюрные сладкие плоды идеальны для свежего потребления, да и в консервации они настоящая находка. Есть неприхотливые сорта томатов черри, которые плодоносят долго, щедро и радуют вкусом, ярким видом и насыщенным ароматом.

Новини.LIVE рассказывает о трех лучших вариантах, которые точно стоит посеять в 2026 году.

Сорт томатов черри "Свит Черри"

Этот раннеспелый гибрид недаром получил свое название. Он действительно один из самых сладких, без резкой кислинки. Плоды небольшие, аккуратные, идеально круглые — выглядят как бусинки на ветке. Такие помидоры хочется есть прямо с куста, и остановиться сложно. Растение индетерминантное, поэтому лучше формировать его в один или два стебля и подвязывать. Главные преимущества:

очень сладкий вкус;

ранний урожай;

красивый вид плодов;

подходит для теплиц и открытого грунта;

обладает устойчивостью к большинству распространенных болезней томатов;

хорошо переносит нестабильную весеннюю погоду;

менее привлекателен для вредителей, чем крупноплодные сорта.

Сорт томатов черри "Поцелуй Герани"

Этот сорт точно привлечет ваше внимание. Плоды имеют вытянутую форму с характерным острым носиком — выглядят эффектно и необычно. Вкус более классический, томатный, но с легкой фруктовой ноткой. Мякоть плотная, поэтому эти помидоры хорошо переносят транспортировку и долго хранятся. Лучше всего выращивать этот томат в виде компактного куста с несколькими плодоносными кистями.

Что стоит знать о сорте "Поцелуй Герани":

Читайте также:

кисти формируются крупными, с десятками плодов;

отмечается высокой урожайностью даже без сложного ухода;

устойчив к болезням;

устойчивость к грибковым заболеваниям;

оригинальная форма плодов;

хорошо подходит для консервации.

Сорт томатов черри "Медовая капля"

Если вы любите желтые томаты черри, этот сорт станет вашим фаворитом. Его плоды имеют красивый насыщенный желтый цвет и необычную форму — что-то между каплей и маленькой грушей. Вкус почти медовый. Овощ идеально подходит для свежего потребления и детского меню. Сорт ранний, но плоды созревают постепенно, поэтому сбор урожая длится дольше. Есть нюанс — спелые томаты становятся мягкими, поэтому их важно вовремя собирать. Характеристика томатов черри "Медовая капля":

кисти формируются из 8-16 плодов;

куст хорошо развивается при формировании в 1-2 стебля;

очень сладкий вкус;

декоративный вид;

хорошо растет даже в простых условиях.

