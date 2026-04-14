Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородГламурРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиШоубизнесТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Дом и огород Три лучших сорта черри, неприхотливые в уходе и щедро плодоносят

Три лучших сорта черри, неприхотливые в уходе и щедро плодоносят

Ua ru
Дата публикации 14 апреля 2026 03:13
Какие томаты черри посеять в 2026 году: лучшие неприхотливые сорта
Посев томатов черри на огороде. Коллаж: Новини.LIVE

Томаты черри давно стали популярными среди украинских огородников. Миниатюрные сладкие плоды идеальны для свежего потребления, да и в консервации они настоящая находка. Есть неприхотливые сорта томатов черри, которые плодоносят долго, щедро и радуют вкусом, ярким видом и насыщенным ароматом.

Новини.LIVE рассказывает о трех лучших вариантах, которые точно стоит посеять в 2026 году.

Сорт томатов черри "Свит Черри"

Этот раннеспелый гибрид недаром получил свое название. Он действительно один из самых сладких, без резкой кислинки. Плоды небольшие, аккуратные, идеально круглые — выглядят как бусинки на ветке. Такие помидоры хочется есть прямо с куста, и остановиться сложно. Растение индетерминантное, поэтому лучше формировать его в один или два стебля и подвязывать. Главные преимущества:

  • очень сладкий вкус;
  • ранний урожай;
  • красивый вид плодов;
  • подходит для теплиц и открытого грунта;
  • обладает устойчивостью к большинству распространенных болезней томатов;
  • хорошо переносит нестабильную весеннюю погоду;
  • менее привлекателен для вредителей, чем крупноплодные сорта.
Сорт томатов черри "Поцелуй Герани"

Этот сорт точно привлечет ваше внимание. Плоды имеют вытянутую форму с характерным острым носиком — выглядят эффектно и необычно. Вкус более классический, томатный, но с легкой фруктовой ноткой. Мякоть плотная, поэтому эти помидоры хорошо переносят транспортировку и долго хранятся. Лучше всего выращивать этот томат в виде компактного куста с несколькими плодоносными кистями.

Что стоит знать о сорте "Поцелуй Герани":

  • кисти формируются крупными, с десятками плодов;
  • отмечается высокой урожайностью даже без сложного ухода;
  • устойчив к болезням;
  • устойчивость к грибковым заболеваниям;
  • оригинальная форма плодов;
  • хорошо подходит для консервации.
Сорт томатов черри "Медовая капля"

Если вы любите желтые томаты черри, этот сорт станет вашим фаворитом. Его плоды имеют красивый насыщенный желтый цвет и необычную форму — что-то между каплей и маленькой грушей. Вкус почти медовый. Овощ идеально подходит для свежего потребления и детского меню. Сорт ранний, но плоды созревают постепенно, поэтому сбор урожая длится дольше. Есть нюанс — спелые томаты становятся мягкими, поэтому их важно вовремя собирать. Характеристика томатов черри "Медовая капля":

  • кисти формируются из 8-16 плодов;
  • куст хорошо развивается при формировании в 1-2 стебля;
  • очень сладкий вкус;
  • декоративный вид;
  • хорошо растет даже в простых условиях.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации