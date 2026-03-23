Пять главных секретов крепкой и здоровой рассады помидоров

Пять главных секретов крепкой и здоровой рассады помидоров

Дата публикации 23 марта 2026 19:49
Рассада помидоров в пластиковых стаканчиках. Фото: shutterstock.com

Далеко не каждому удается вырастить крепкую рассаду томатов. Секрет не в удаче, а в правильном уходе. Если создать растениям правильные условия, они быстро укоренятся, дадут сильные кусты и большой урожай в будущем.

Новини.LIVE делится несколькими простыми секретами, которые помогут вырастить здоровую и качественную рассаду помидоров.

Как вырастить крепкую рассаду томатов: пять правил

1. Контроль температуры после всходов

Как только появляются первые всходы, не спешите оставлять их в тепле. Наоборот, на 2-3 дня снизьте температуру до +16-18°C. Это поможет избежать вытягивания рассады и сформирует крепкий стебель.

2. Максимум света для активного роста

Томаты — светолюбивая культура. Растениям нужно не менее 12-14 часов освещения ежедневно, а еще лучше 16 часов, для здорового развития. Если света мало, стебли становятся тонкими, а листья — бледными. Поэтому лучше всего дополнительно использовать фитолампы. К счастью, они есть и по доступной цене.

3. Правильный полив без переувлажнения

Рассаду нужно поливать осторожно и лишь под корень. Лучше делать это реже, но достаточно, чтобы вода проникала глубже. Такой подход стимулирует развитие корневой системы и делает растения более устойчивыми. Избыток влаги, наоборот, может привести к болезням и слабому росту.

4. Пикировка для сильных корней

Когда на сеянцах появляются первые настоящие листочки, стоит провести пикировку. При пересадке заглубляйте растение до семядолей — это способствует образованию дополнительных корней. В результате рассада становится более выносливой и быстрее приживается после высадки в открытый грунт.

5. Легкое проветривание и свежий воздух

Рассада помидоров любит свежий воздух. Легкое проветривание помещения помогает укрепить стебли и предотвращает развитие грибковых заболеваний. Но важно избегать сквозняков.

 

@yuliakuzem22

"5 секретов крепкой рассады помидоров, которые используют те, кто выращивает ее тысячами." #розсадатоматів #город #родиннагрядка #розсадаперцю

♬ original sound - Hamster Jack

полезные советы выращивание рассады рассада томатов
Леонид Волков - Редактор
Леонид Волков
Реклама

