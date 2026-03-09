Почему землю с огорода нельзя использовать для посева рассады — советы дачникам

Посев рассады в чистый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Часто огородники для посева семян на рассаду берут землю прямо у себя с грядки. И это кажется абсолютно логичным, ведь растения все равно будут расти в этой почве. В конце концов, часто семена высевают сразу в открытый грунт. Однако, тут-то и кроется главная ошибка, которая может стоить будущего урожая.

почему земля с огорода может быть опасной и какая почва на самом деле нужна для посева семян.

Почему земля с огорода не подходит для посева семян на рассаду

На первый взгляд такая почва кажется плодородной и естественной, но для нежных сеянцев она может быть опасной. Три главные причины, почему так:

1. Патогены

В огородной земле часто содержатся:

личинки вредителей;

семена сорняков;

споры грибковых болезней;

бактерии и патогены.

В открытом грунте эти микроорганизмы могут и не нанести вреда. Но в контейнерах или кассетах ситуация иная, ведь теплая и влажная среда особенно способствует развитию вредителей и болезней. Это может буквально убить молодые всходы.

2. Структура почвы

Земля с огорода часто слишком плотная. После полива она уплотняется еще больше и перекрывает доступ воздуха к корням, из-за чего они могут загнивать. Соответственно, растение может плохо развиваться или погибнуть.

Особенно опасными для рассады являются:

чистый чернозем;

глинистая почва;

сильно уплотненная земля.

3. Избыток питательных веществ

Многие огородники пытаются сделать почву "более плодородной" и добавляют свежий навоз, золу или много удобрений. Но на этапе прорастания семян растение использует собственные питательные запасы. Избыток солей в почве может обжечь молодые корни и притормозить развитие сеянцев.

Какой грунт нужен для рассады

Хорошая почва для посева семян на рассаду должна иметь:

легкую и рыхлую структуру;

хорошую воздухопроницаемость;

способностью удерживать влагу;

отсутствие патогенов;

сбалансированную кислотность (pH 6,0-7,0).

Чтобы получить такой субстрат, огородники обычно используют почвосмеси. Основные составляющие субстратов для рассады:

различные виды торфа;

агроперлит;

вермикулит;

крупный речной песок;

кокосовый субстрат;

компост;

дерновая или листовая земля.

Если почва слишком кислая (как правило, это бывает из-за торфа), к ней добавляют:

доломитовую муку;

древесную золу.

Важно: если кислотность слишком высокая, растения не могут нормально усваивать питательные вещества даже при наличии удобрений.

