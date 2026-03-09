Видео
Главная Дом и огород Почему сеять рассаду в землю с огорода — большая ошибка

Почему сеять рассаду в землю с огорода — большая ошибка

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 15:15
Почему землю с огорода нельзя использовать для посева рассады — советы дачникам
Посев рассады в чистый грунт. Коллаж: Новини.LIVE

Часто огородники для посева семян на рассаду берут землю прямо у себя с грядки. И это кажется абсолютно логичным, ведь растения все равно будут расти в этой почве. В конце концов, часто семена высевают сразу в открытый грунт. Однако, тут-то и кроется главная ошибка, которая может стоить будущего урожая.

Новини.LIVE рассказывает, почему земля с огорода может быть опасной и какая почва на самом деле нужна для посева семян.

Почему земля с огорода не подходит для посева семян на рассаду

На первый взгляд такая почва кажется плодородной и естественной, но для нежных сеянцев она может быть опасной. Три главные причины, почему так:

1. Патогены

В огородной земле часто содержатся:

  • личинки вредителей;
  • семена сорняков;
  • споры грибковых болезней;
  • бактерии и патогены.

В открытом грунте эти микроорганизмы могут и не нанести вреда. Но в контейнерах или кассетах ситуация иная, ведь теплая и влажная среда особенно способствует развитию вредителей и болезней. Это может буквально убить молодые всходы.

2. Структура почвы

Земля с огорода часто слишком плотная. После полива она уплотняется еще больше и перекрывает доступ воздуха к корням, из-за чего они могут загнивать. Соответственно, растение может плохо развиваться или погибнуть.

Особенно опасными для рассады являются:

  • чистый чернозем;
  • глинистая почва;
  • сильно уплотненная земля.

3. Избыток питательных веществ

Многие огородники пытаются сделать почву "более плодородной" и добавляют свежий навоз, золу или много удобрений. Но на этапе прорастания семян растение использует собственные питательные запасы. Избыток солей в почве может обжечь молодые корни и притормозить развитие сеянцев.

Какой грунт нужен для рассады

Хорошая почва для посева семян на рассаду должна иметь:

  • легкую и рыхлую структуру;
  • хорошую воздухопроницаемость;
  • способностью удерживать влагу;
  • отсутствие патогенов;
  • сбалансированную кислотность (pH 6,0-7,0).

Чтобы получить такой субстрат, огородники обычно используют почвосмеси. Основные составляющие субстратов для рассады:

  • различные виды торфа;
  • агроперлит;
  • вермикулит;
  • крупный речной песок;
  • кокосовый субстрат;
  • компост;
  • дерновая или листовая земля.

Если почва слишком кислая (как правило, это бывает из-за торфа), к ней добавляют:

  • доломитовую муку;
  • древесную золу.

Важно: если кислотность слишком высокая, растения не могут нормально усваивать питательные вещества даже при наличии удобрений.

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
