Почему землю с огорода нельзя использовать для посева рассады — советы дачникам

Почему сеять рассаду в землю с огорода — большая ошибка
Часто огородники для посева семян на рассаду берут землю прямо у себя с грядки. И это кажется абсолютно логичным, ведь растения все равно будут расти в этой почве. В конце концов, часто семена высевают сразу в открытый грунт. Однако, тут-то и кроется главная ошибка, которая может стоить будущего урожая.
Новини.LIVE рассказывает, почему земля с огорода может быть опасной и какая почва на самом деле нужна для посева семян.
Почему земля с огорода не подходит для посева семян на рассаду
На первый взгляд такая почва кажется плодородной и естественной, но для нежных сеянцев она может быть опасной. Три главные причины, почему так:
1. Патогены
В огородной земле часто содержатся:
- личинки вредителей;
- семена сорняков;
- споры грибковых болезней;
- бактерии и патогены.
В открытом грунте эти микроорганизмы могут и не нанести вреда. Но в контейнерах или кассетах ситуация иная, ведь теплая и влажная среда особенно способствует развитию вредителей и болезней. Это может буквально убить молодые всходы.
2. Структура почвы
Земля с огорода часто слишком плотная. После полива она уплотняется еще больше и перекрывает доступ воздуха к корням, из-за чего они могут загнивать. Соответственно, растение может плохо развиваться или погибнуть.
Особенно опасными для рассады являются:
- чистый чернозем;
- глинистая почва;
- сильно уплотненная земля.
3. Избыток питательных веществ
Многие огородники пытаются сделать почву "более плодородной" и добавляют свежий навоз, золу или много удобрений. Но на этапе прорастания семян растение использует собственные питательные запасы. Избыток солей в почве может обжечь молодые корни и притормозить развитие сеянцев.
Какой грунт нужен для рассады
Хорошая почва для посева семян на рассаду должна иметь:
- легкую и рыхлую структуру;
- хорошую воздухопроницаемость;
- способностью удерживать влагу;
- отсутствие патогенов;
- сбалансированную кислотность (pH 6,0-7,0).
Чтобы получить такой субстрат, огородники обычно используют почвосмеси. Основные составляющие субстратов для рассады:
- различные виды торфа;
- агроперлит;
- вермикулит;
- крупный речной песок;
- кокосовый субстрат;
- компост;
- дерновая или листовая земля.
Если почва слишком кислая (как правило, это бывает из-за торфа), к ней добавляют:
- доломитовую муку;
- древесную золу.
Важно: если кислотность слишком высокая, растения не могут нормально усваивать питательные вещества даже при наличии удобрений.
Делимся с вами другими полезными темами по огородничеству
Как быстро прорастить семена для рассады с помощью чесночного порошка и чая из ромашки.
Какой простой метод поможет пробудить старые семена.
Как поливать рассаду, чтобы она быстро окрепла.
Читайте Новини.LIVE!