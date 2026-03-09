Посів насіння на розсаду — чому не можна використовувати землю з городу

Посів розсади у чистий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Багато городників навесні роблять одну й ту саму помилку: просто набирають землю з городу й висівають у неї насіння на розсаду. Здається логічно, адже саме в цій землі потім ростимуть овочі. Але на практиці така економія часто обертається слабкими сходами, хворобами і навіть загибеллю молодих рослин.

Новини.LIVE розповідає, чому земля з городу може бути небезпечною та який ґрунт насправді потрібен для посіву насіння.

Чому земля з городу не підходить для посіву насіння на розсаду

На перший погляд такий ґрунт здається родючим і природним, але для ніжних сіянців він може бути небезпечним. Три головні причини, чому так:

1. Патогени

У городній землі часто містяться:

личинки шкідників;

насіння бур'янів;

спори грибкових хвороб;

бактерії та патогени.

У відкритому ґрунті ці мікроорганізми можуть і не завдати шкоди. А от в контейнерах або касетах вже зовсім інша історія. Адже у теплому та вологому середовищі шкідники і хвороби особливо гарно розвиваються. Це може буквально вбити молоді сходи.

2. Структура ґрунту

Земля з городу часто занадто щільна. Після поливу вона ущільнюється ще більше і перекриває доступ повітря до коріння, через що воно може загнивати. Відповідно, рослина може погано розвиватися або загинути.

Особливо небезпечними для розсади є:

чистий чорнозем;

глинистий ґрунт;

сильно ущільнена земля.

3. Надлишок поживних речовин

Багато городників намагаються зробити ґрунт "більш родючим" і додають свіжий гній, попіл або багато добрив. Але на етапі проростання насіння рослина використовує власні поживні запаси. Надлишок солей у ґрунті може обпекти молоде коріння і пригальмувати розвиток сіянців.

Який ґрунт потрібен для розсади

Гарний ґрунт для посіву насіння на розсаду повинен мати:

легку і пухку структуру;

хорошу повітропроникність;

здатність утримувати вологу;

відсутність патогенів;

збалансовану кислотність (pH 6,0-7,0).

Щоб отримати такий субстрат, городники зазвичай використовують ґрунтосуміші. Основні складові субстратів для розсади:

різні види торфу;

агроперліт;

вермікуліт;

крупний річковий пісок;

кокосовий субстрат;

компост;

дернова або листова земля.

Якщо ґрунт занадто кислий (як правило, це буває через торф), до нього додають:

доломітове борошно;

деревний попіл.

Важливо: якщо кислотність занадто висока, рослини не можуть нормально засвоювати поживні речовини навіть за наявності добрив.

