Посів насіння на розсаду — чому не можна використовувати землю з городу

Чому не можна сіяти розсаду в землю з городу — більшість це ігнорує
Багато городників навесні роблять одну й ту саму помилку: просто набирають землю з городу й висівають у неї насіння на розсаду. Здається логічно, адже саме в цій землі потім ростимуть овочі. Але на практиці така економія часто обертається слабкими сходами, хворобами і навіть загибеллю молодих рослин.
Новини.LIVE розповідає, чому земля з городу може бути небезпечною та який ґрунт насправді потрібен для посіву насіння.
Чому земля з городу не підходить для посіву насіння на розсаду
На перший погляд такий ґрунт здається родючим і природним, але для ніжних сіянців він може бути небезпечним. Три головні причини, чому так:
1. Патогени
У городній землі часто містяться:
- личинки шкідників;
- насіння бур'янів;
- спори грибкових хвороб;
- бактерії та патогени.
У відкритому ґрунті ці мікроорганізми можуть і не завдати шкоди. А от в контейнерах або касетах вже зовсім інша історія. Адже у теплому та вологому середовищі шкідники і хвороби особливо гарно розвиваються. Це може буквально вбити молоді сходи.
2. Структура ґрунту
Земля з городу часто занадто щільна. Після поливу вона ущільнюється ще більше і перекриває доступ повітря до коріння, через що воно може загнивати. Відповідно, рослина може погано розвиватися або загинути.
Особливо небезпечними для розсади є:
- чистий чорнозем;
- глинистий ґрунт;
- сильно ущільнена земля.
3. Надлишок поживних речовин
Багато городників намагаються зробити ґрунт "більш родючим" і додають свіжий гній, попіл або багато добрив. Але на етапі проростання насіння рослина використовує власні поживні запаси. Надлишок солей у ґрунті може обпекти молоде коріння і пригальмувати розвиток сіянців.
Який ґрунт потрібен для розсади
Гарний ґрунт для посіву насіння на розсаду повинен мати:
- легку і пухку структуру;
- хорошу повітропроникність;
- здатність утримувати вологу;
- відсутність патогенів;
- збалансовану кислотність (pH 6,0-7,0).
Щоб отримати такий субстрат, городники зазвичай використовують ґрунтосуміші. Основні складові субстратів для розсади:
- різні види торфу;
- агроперліт;
- вермікуліт;
- крупний річковий пісок;
- кокосовий субстрат;
- компост;
- дернова або листова земля.
Якщо ґрунт занадто кислий (як правило, це буває через торф), до нього додають:
- доломітове борошно;
- деревний попіл.
Важливо: якщо кислотність занадто висока, рослини не можуть нормально засвоювати поживні речовини навіть за наявності добрив.
