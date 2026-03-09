Відео
Головна Дім та город Чому не можна сіяти розсаду в землю з городу — більшість це ігнорує

Чому не можна сіяти розсаду в землю з городу — більшість це ігнорує

Дата публікації: 9 березня 2026 15:15
Посів насіння на розсаду — чому не можна використовувати землю з городу
Посів розсади у чистий ґрунт. Колаж: Новини.LIVE

Багато городників навесні роблять одну й ту саму помилку: просто набирають землю з городу й висівають у неї насіння на розсаду. Здається логічно, адже саме в цій землі потім ростимуть овочі. Але на практиці така економія часто обертається слабкими сходами, хворобами і навіть загибеллю молодих рослин.

Новини.LIVE розповідає, чому земля з городу може бути небезпечною та який ґрунт насправді потрібен для посіву насіння.

Читайте також:

Чому земля з городу не підходить для посіву насіння на розсаду

На перший погляд такий ґрунт здається родючим і природним, але для ніжних сіянців він може бути небезпечним. Три головні причини, чому так:

1. Патогени

У городній землі часто містяться:

  • личинки шкідників;
  • насіння бур'янів;
  • спори грибкових хвороб;
  • бактерії та патогени.

У відкритому ґрунті ці мікроорганізми можуть і не завдати шкоди. А от в контейнерах або касетах вже зовсім інша історія. Адже у теплому та вологому середовищі шкідники і хвороби особливо гарно розвиваються. Це може буквально вбити молоді сходи. 

2. Структура ґрунту

Земля з городу часто занадто щільна. Після поливу вона ущільнюється ще більше і перекриває доступ повітря до коріння, через що воно може загнивати. Відповідно, рослина може погано розвиватися або загинути.

Особливо небезпечними для розсади є:

  • чистий чорнозем;
  • глинистий ґрунт;
  • сильно ущільнена земля.

3. Надлишок поживних речовин

Багато городників намагаються зробити ґрунт "більш родючим" і додають свіжий гній, попіл або багато добрив. Але на етапі проростання насіння рослина використовує власні поживні запаси. Надлишок солей у ґрунті може обпекти молоде коріння і пригальмувати розвиток сіянців.

Який ґрунт потрібен для розсади

Гарний ґрунт для посіву насіння на розсаду повинен мати:

  • легку і пухку структуру;
  • хорошу повітропроникність;
  • здатність утримувати вологу;
  • відсутність патогенів;
  • збалансовану кислотність (pH 6,0-7,0).

Щоб отримати такий субстрат, городники зазвичай використовують ґрунтосуміші. Основні складові субстратів для розсади:

  • різні види торфу;
  • агроперліт;
  • вермікуліт;
  • крупний річковий пісок;
  • кокосовий субстрат;
  • компост;
  • дернова або листова земля.

Якщо ґрунт занадто кислий (як правило, це буває через торф), до нього додають:

  • доломітове борошно;
  • деревний попіл.

Важливо: якщо кислотність занадто висока, рослини не можуть нормально засвоювати поживні речовини навіть за наявності добрив.

Ділимося з вами іншими корисними темами з городництва

Як швидко проростити насіння для розсади за допомогою часникового порошку та чаю з ромашки.

Який простий метод допоможе пробудити старе насіння.

Як поливати розсаду, щоб вона швидко зміцніла.

земля овочі рослини город розсада ґрунт
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
