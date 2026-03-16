Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Замочите семена в этом простом растворе: рассада взойдет быстро

Замочите семена в этом простом растворе: рассада взойдет быстро

Ua ru
Дата публикации 16 марта 2026 15:15
Замочите семена в этом простом растворе: рассада взойдет быстро
Замачивание семян на рассаду. Фото: shutterstock.com

Именно в марте и апреле украинские огородники активно высаживают семена томатов, огурцов, перцев и других культур на рассаду. Каждый ожидает крепких и быстрых всходов. Но даже качественные семена могут долго не давать ростков. Секрет в замачивании в правильном растворе, который помогает обеззаразить посевной материал, активизировать его развитие и заложить основу для будущего урожая.

Новини.LIVE рассказывает, в каком доступном средстве следует замочить семена, чтобы рассада взошла быстро и была здоровой.

Почему стоит замачивать семена овощей перед посевом

Многие культуры могут прорасти и без предварительной обработки. Однако подготовка семян перед посевом значительно повышает шансы получить сильные и равномерные всходы. Замачивание помогает:

  • пробудить семена от естественного состояния покоя;
  • ускорить прорастание;
  • уменьшить риск заражения болезнями;
  • улучшить будущее развитие растений.

Кроме того, подготовленные семена быстрее формируют крепкую корневую систему, что особенно важно для выращивания рассады томатов, перца и огурцов.

Какое простое аптечное средство стимулирует прорастание семян

Одним из доступных и действенных средств считается перекись водорода 3%. Этот аптечный препарат обладает несколькими важными для семян свойствами:

  • помогает обеззаразить от грибков и бактерий;
  • размягчает оболочку семян, благодаря чему вода быстрее проникает внутрь;
  • активизирует обменные процессы в зародыше;
  • ускоряет прорастание и появление дружных всходов.

Как правильно замачивать семена в перекиси водорода

Чтобы получить хороший результат, важно придерживаться правильных пропорций и времени замачивания.

Пошаговая подготовка семян выглядит так:

  1. Разведите перекись водорода 3% в воде в соотношении один к десяти (10 мл перекиси + 100 мл воды).
  2. Опустите семена в приготовленный раствор. Много жидкости не требуется. Семена должны быть полностью покрыты жидкостью, но не плавать в ней. К примеру, на 0,2 г семян нужно 1 ст. л воды (15-20 мл).
  3. Оставьте семена для замачивания на 12-24 часов.

Для некоторых культур достаточно более короткого времени:

  • семена томатов — примерно 6-8 часов;
  • семена перца — около 8 часов;
  • семена огурцов — до 12 часов.

После процедуры семена нужно хорошо промыть чистой водой. Затем их слегка подсушивают, чтобы зерна не слипались во время высевания.

Для каких культур подходит этот способ

Метод замачивания в перекиси водорода подходит для многих овощных и декоративных растений. Его часто применяют для подготовки семян перед посевом таких культур:

  • томаты;
  • огурцы;
  • сладкий перец;
  • кабачки;
  • морковь;
  • петуния;
  • лобелия.

Важно: для семян с очень тонкой оболочкой такой раствор может быть слишком сильным.

Какие еще растворы используют для замачивания семян

Кроме перекиси водорода, существуют и другие популярные способы подготовки семян перед посевом:

  1. Марганцовка. Готовят слабый розовый раствор и замачивают в нем примерно на 15-20 мин.
  2. Сок алоэ. Натуральный стимулятор роста, который помогает активизировать прорастание. Семена обычно выдерживают в свежем соке алоэ около 12 часов.
  3. Медовый раствор. Одну ч. л. меда растворить в стакане теплой воды (250 мл). Такой раствор насыщает семена природными питательными веществами и стимулирует развитие ростков.

рассада растворы огурцы томат сладкий перец проращивание семян
Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации