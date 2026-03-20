Как сделать мини-теплицу для рассады из бутыля за 5 минут: видео

Как сделать мини-теплицу для рассады из бутыля за 5 минут: видео

Дата публикации 20 марта 2026 18:58
Как сделать мини-теплицу для рассады из пластиковой бутылки за 5 минут: видео
Мини-теплица из бутыля для рассады. Фото: Новини.LIVE

Каждый богатый урожай начинается с семян. На самом деле вырастить крепкую рассаду на подоконнике гораздо проще, чем кажется. Вам не нужны дорогие парники или специальные контейнеры — все можно сделать буквально из подручных материалов. Обычная пластиковая бутылка способна превратиться в удобную мини-теплицу всего за несколько минут.

Новини.LIVE рассказывает, как сделать маленький парник у себя на подоконнике или балконе из обычной пластиковой бутылки за 5 минут.

Что понадобится для мини-теплицы из бутылки

Чтобы сделать тепличку для рассады, вам надо иметь минимум вещей:

  • пятилитровая пластиковая бутылка;
  • острый нож или ножницы;
  • шило.

Также подготовьте рыхлый плодородный грунт, семена или черенки, чтобы сразу посадить будущие растения.

Как сделать мини-теплицу из пластиковой бутылки

Процесс занимает буквально 5 минут:

  1. Открутите крышку с бутылки;
  2. Горлышко и крышку стоит сохранить;
  3. Желательно нагретым железом (так быстрее и можно избежать неправильного разреза) разрежет бутылку в длину с двух сторон до дна, чтобы получить две части, соединенные между собой;
  4. Сделайте небольшие отверстия для дренажа на дне, это удобно делать нагретым шилом, тогда получаются аккуратные дырочки (используйте поддон, чтобы избежать лишней влаги на подоконнике);
  5. Так же сделайте отверстия сбоку бутылки, чтобы входил воздух;
  6. Далее нижнюю часть заполните подготовленным грунтом;
  7. Высейте семена или высадите черенки.
  8. Закройте конструкцию верхней частью и зафиксируйте крышкой.

Как правильно выращивать рассаду в мини-теплице из бутылки

Чтобы рассада в домашних условиях росла быстро и была крепкой, стоит учесть несколько важных моментов:

  1. Выбирайте легкую, воздухопроницаемую почву;
  2. Перед посевом увлажните землю, но не переливайте — в закрытой тепличке влага сохраняется дольше;
  3. Не сейте семена слишком густо;
  4. Поставьте мини-теплицу в теплое место, но без прямых солнечных лучей до появления всходов;
  5. Когда появятся первые ростки, сразу перенесите рассаду на свет;

Постепенно проветривайте тепличку. Открывайте ее, чтобы избежать чрезмерного конденсата.

Когда открывать мини-теплицу

Как только вы заметите первые всходы, важно не затягивать с адаптацией растений:

  • сначала открывайте тепличку на несколько часов в день;
  • через 2-3 дня можно оставлять ее открытой дольше;
  • после укрепления рассады верхнюю часть можно полностью убрать.

Это поможет растениям привыкнуть к обычным условиям и не вытягиваться.

Смотрите короткую видеоинструкцию от украинского блогера:

Леонид Волков - Редактор
Автор:
Леонид Волков
