Як зробити мінітеплицю для розсади з пластикової пляшки за 5 хвилин: відео

Як зробити мінітеплицю для розсади з бутеля за 5 хвилин: відео
Кожен багатий врожай починається з насіння. Насправді виростити міцну розсаду на підвіконні набагато простіше, ніж здається. Вам не потрібні дорогі парники чи спеціальні контейнери — усе можна зробити буквально з підручних матеріалів. Звичайна пластикова пляшка здатна перетворитися на зручну мінітеплицю всього за кілька хвилин.
Новини.LIVE розповідає, як зробити маленький парник у себе на підвіконні чи балконі зі звичайного пластикового бутеля за 5 хвилин.
Що знадобиться для мінітеплиці з пляшки
Щоб зробити тепличку для розсади, вам треба мати мінімум речей:
- п'ятилітрова пластикова пляшка;
- гострий ніж або ножиці;
- шило.
Також підготуйте пухкий родючий ґрунт, насіння або живці, щоб одразу посадити майбутні рослинки.
Як зробити мінітеплицю з пластикової пляшки
Процес займає буквально 5 хвилин:
- Відкрутіть кришку з пляшки;
- Горличко та кришку варто зберегти;
- Бажано нагрітим залізом (так швидше й можна уникнути неправильного розрізу) розріже пляшку у довжину з двох боків до дна, щоб отримати дві частини, з'єднані між собою;
- Зробіть невеликі отвори для дренажу на дні, це зручно робити нагрітим шилом, тоді виходять акуратні дірочки (використовуйте піддон, щоб уникнути зайвої вологи на підвіконні);
- Так само зробіть отвори збоку пляшки, щоб входило повітря;
- Далі нижню частину заповніть підготовленим ґрунтом;
- Висійте насіння або висадіть живці.
- Закрийте конструкцію верхньою частиною та зафіксуйте кришкою.
Як правильно вирощувати розсаду в мінітеплиці з пляшки
Щоб розсада в домашніх умовах росла швидко і була міцною, варто врахувати кілька важливих моментів:
- Обирайте легкий, повітропроникний ґрунт;
- Перед посівом зволожте землю, але не переливайте — у закритій тепличці волога зберігається довше;
- Не сійте насіння занадто густо;
- Поставте мінітеплицю у тепле місце, але без прямих сонячних променів до появи сходів;
- Коли з'являться перші паростки, одразу перенесіть розсаду на світло;
Поступово провітрюйте тепличку. Відкривайте її, щоб уникнути надмірного конденсату.
Коли відкривати мінітеплицю
Як тільки ви помітите перші сходи, важливо не затягувати з адаптацією рослин:
- спочатку відкривайте тепличку на кілька годин на день;
- через 2-3 дні можна залишати її відкритою довше;
- після зміцнення розсади верхню частину можна повністю прибрати.
Це допоможе рослинам звикнути до звичайних умов і не витягуватися.
Дивіться коротку відеоінструкцію від української блогерки:
@vasilyevnaolesya
Міні тепличка для укорінення черенків!
Також ділимося іншими корисними порадами з городництва
У якому розчині варто замочити насіння на розсаду, щоб воно швидше зійшло.
Чому для розсади категорично не можна використовувати землю з городу.
Як швидко проростити насіння для розсади за допомогою часникового порошку та чаю з ромашки.
