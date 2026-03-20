Як зробити мінітеплицю для розсади з пластикової пляшки за 5 хвилин: відео

Мінітеплиця з бутеля для розсади.

Кожен багатий врожай починається з насіння. Насправді виростити міцну розсаду на підвіконні набагато простіше, ніж здається. Вам не потрібні дорогі парники чи спеціальні контейнери — усе можна зробити буквально з підручних матеріалів. Звичайна пластикова пляшка здатна перетворитися на зручну мінітеплицю всього за кілька хвилин.

Новини.LIVE розповідає, як зробити маленький парник у себе на підвіконні чи балконі зі звичайного пластикового бутеля за 5 хвилин.

Що знадобиться для мінітеплиці з пляшки

Щоб зробити тепличку для розсади, вам треба мати мінімум речей:

п'ятилітрова пластикова пляшка;

гострий ніж або ножиці;

шило.

Також підготуйте пухкий родючий ґрунт, насіння або живці, щоб одразу посадити майбутні рослинки.

Як зробити мінітеплицю з пластикової пляшки

Процес займає буквально 5 хвилин:

Відкрутіть кришку з пляшки; Горличко та кришку варто зберегти; Бажано нагрітим залізом (так швидше й можна уникнути неправильного розрізу) розріже пляшку у довжину з двох боків до дна, щоб отримати дві частини, з'єднані між собою; Зробіть невеликі отвори для дренажу на дні, це зручно робити нагрітим шилом, тоді виходять акуратні дірочки (використовуйте піддон, щоб уникнути зайвої вологи на підвіконні); Так само зробіть отвори збоку пляшки, щоб входило повітря; Далі нижню частину заповніть підготовленим ґрунтом; Висійте насіння або висадіть живці. Закрийте конструкцію верхньою частиною та зафіксуйте кришкою.

Як правильно вирощувати розсаду в мінітеплиці з пляшки

Щоб розсада в домашніх умовах росла швидко і була міцною, варто врахувати кілька важливих моментів:

Обирайте легкий, повітропроникний ґрунт; Перед посівом зволожте землю, але не переливайте — у закритій тепличці волога зберігається довше; Не сійте насіння занадто густо; Поставте мінітеплицю у тепле місце, але без прямих сонячних променів до появи сходів; Коли з'являться перші паростки, одразу перенесіть розсаду на світло;

Поступово провітрюйте тепличку. Відкривайте її, щоб уникнути надмірного конденсату.

Коли відкривати мінітеплицю

Як тільки ви помітите перші сходи, важливо не затягувати з адаптацією рослин:

спочатку відкривайте тепличку на кілька годин на день;

через 2-3 дні можна залишати її відкритою довше;

після зміцнення розсади верхню частину можна повністю прибрати.

Це допоможе рослинам звикнути до звичайних умов і не витягуватися.

Дивіться коротку відеоінструкцію від української блогерки:

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

У якому розчині варто замочити насіння на розсаду, щоб воно швидше зійшло.

Чому для розсади категорично не можна використовувати землю з городу.

Як швидко проростити насіння для розсади за допомогою часникового порошку та чаю з ромашки.