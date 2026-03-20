Як зробити мінітеплицю для розсади з бутеля за 5 хвилин: відео

Як зробити мінітеплицю для розсади з бутеля за 5 хвилин: відео

Дата публікації: 20 березня 2026 18:58
Як зробити мінітеплицю для розсади з пластикової пляшки за 5 хвилин: відео
Мінітеплиця з бутеля для розсади. Фото: Новини.LIVE

Кожен багатий врожай починається з насіння. Насправді виростити міцну розсаду на підвіконні набагато простіше, ніж здається. Вам не потрібні дорогі парники чи спеціальні контейнери — усе можна зробити буквально з підручних матеріалів. Звичайна пластикова пляшка здатна перетворитися на зручну мінітеплицю всього за кілька хвилин.

Новини.LIVE розповідає, як зробити маленький парник у себе на підвіконні чи балконі зі звичайного пластикового бутеля за 5 хвилин. 

Що знадобиться для мінітеплиці з пляшки

Щоб зробити тепличку для розсади, вам треба мати мінімум речей:

  • п'ятилітрова пластикова пляшка;
  • гострий ніж або ножиці;
  • шило.

Також підготуйте пухкий родючий ґрунт, насіння або живці, щоб одразу посадити майбутні рослинки.

Як зробити мінітеплицю з пластикової пляшки

Процес займає буквально 5 хвилин:

  1. Відкрутіть кришку з пляшки;
  2. Горличко та кришку варто зберегти;
  3. Бажано нагрітим залізом (так швидше й можна уникнути неправильного розрізу) розріже пляшку у довжину з двох боків до дна, щоб отримати дві частини, з'єднані між собою;
  4. Зробіть невеликі отвори для дренажу на дні, це зручно робити нагрітим шилом, тоді виходять акуратні дірочки (використовуйте піддон, щоб уникнути зайвої вологи на підвіконні);
  5. Так само зробіть отвори збоку пляшки, щоб входило повітря;
  6. Далі нижню частину заповніть підготовленим ґрунтом;
  7. Висійте насіння або висадіть живці.
  8. Закрийте конструкцію верхньою частиною та зафіксуйте кришкою.

Як правильно вирощувати розсаду в мінітеплиці з пляшки

Щоб розсада в домашніх умовах росла швидко і була міцною, варто врахувати кілька важливих моментів:

  1. Обирайте легкий, повітропроникний ґрунт;
  2. Перед посівом зволожте землю, але не переливайте — у закритій тепличці волога зберігається довше;
  3. Не сійте насіння занадто густо;
  4. Поставте мінітеплицю у тепле місце, але без прямих сонячних променів до появи сходів;
  5. Коли з'являться перші паростки, одразу перенесіть розсаду на світло;

Поступово провітрюйте тепличку. Відкривайте її, щоб уникнути надмірного конденсату.

Коли відкривати мінітеплицю

Як тільки ви помітите перші сходи, важливо не затягувати з адаптацією рослин:

  • спочатку відкривайте тепличку на кілька годин на день;
  • через 2-3 дні можна залишати її відкритою довше;
  • після зміцнення розсади верхню частину можна повністю прибрати.

Це допоможе рослинам звикнути до звичайних умов і не витягуватися.

Дивіться коротку відеоінструкцію від української блогерки:

Леонід Волков - Редактор
Леонід Волков
