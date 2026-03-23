П'ять головних секретів міцної та здорової розсади помідорів

Далеко не кожному вдається виростити міцну розсаду томатів. Секрет не в удачі, а у правильному догляді. Якщо створити рослинам правильні умови, вони швидко укоріняться, дадуть сильні кущі та великий врожай у майбутньому.

Новини.LIVE ділиться кількома простими секретами, які допоможуть виростити здорову та якісну розсаду помідорів.

Як виростити міцну розсаду томатів: п'ять правил

1. Контроль температури після сходів

Щойно з'являються перші сходи, не поспішайте залишати їх у теплі. Навпаки, на 2-3 дні знизьте температуру до +16-18°C. Це допоможе уникнути витягування розсади й сформує міцне стебло.

2. Максимум світла для активного росту

Томати — світлолюбна культура. Рослинам потрібно щонайменше 12-14 годин освітлення щодня, а ще краще 16 годин, для здорового розвитку. Якщо світла мало, стебла стають тонкими, а листя — блідим. Тому найкраще додатково використовувати фітолампи. На щастя, вони є й по доступній ціні.

3. Правильний полив без перезволоження

Розсаду потрібно поливати обережно й лише під корінь. Краще робити це рідше, але достатньо, щоб вода проникала глибше. Такий підхід стимулює розвиток кореневої системи й робить рослини стійкішими. Надлишок вологи, навпаки, може призвести до хвороб і слабкого росту.

4. Пікірування для сильного коріння

Коли на сіянцях з'являються перші справжні листочки, варто провести пікірування. При пересадці заглиблюйте рослину до сім'ядоль — це сприяє утворенню додаткових коренів. У результаті розсада стає більш витривалою і швидше приживається після висадки у відкритий ґрунт.

5. Легке провітрювання і свіже повітря

Розсада помідорів любить свіже повітря. Легке провітрювання приміщення допомагає зміцнити стебла й запобігає розвитку грибкових захворювань. Але важливо уникати протягів.

