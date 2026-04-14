Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город Три найкращі сорти черрі, що не потребують догляду і щедро родять

Три найкращі сорти черрі, що не потребують догляду і щедро родять

Ua ru
Дата публікації: 14 квітня 2026 03:13
Які томати черрі посіяти у 2026 році: найкращі невибагливі сорти
Посів томатів черрі на городі. Колаж: Новини.LIVE

Томати черрі давно стали популярними серед українських городників. Мініатюрні солодкі плоди ідеальні для свіжого споживання, та й у консервації вони справжня знахідка. Є невибагливі сорти томатів черрі, які плодоносять довго, щедро та тішать смаком, яскравим виглядом і насиченим ароматом.

Новини.LIVE розповідає про три найкращі варіанти, які точно варто посіяти у 2026 році.

Сорт томатів черрі "Світ Чері"

Цей ранньостиглий гібрид недарма отримав свою назву. Він справді один з найсолодших, без різкої кислинки. Плоди невеликі, акуратні, ідеально круглі — виглядають як намистинки на гілці. Такі помідори хочеться їсти просто з куща, і зупинитися складно. Рослина індетермінантна, тому краще формувати її в один або два стебла та підв'язувати. Головні переваги:

  • дуже солодкий смак;
  • ранній урожай;
  • гарний вигляд плодів;
  • підходить для теплиць і відкритого ґрунту;
  • має стійкість до більшості поширених хвороб томатів;
  • добре переносить нестабільну весняну погоду;
  • менш привабливий для шкідників, ніж великоплідні сорти.
Сорт томатів черрі "Поцілунок Герані"

Цей сорт точно приверне вашу увагу. Плоди мають витягнуту форму з характерним гострим носиком — виглядають ефектно і незвично. Смак більш класичний, томатний, але з легкою фруктовою ноткою. М'якоть щільна, тому ці помідори добре переносять транспортування і довго зберігаються. Найкраще вирощувати цей томат у вигляді компактного куща з кількома плодоносними китицями.

Що варто знати про сорт "Поцілунок Герані": 

Читайте також:
  • кисті формуються великими, з десятками плодів;
  • відзначається високою врожайністю навіть без складного догляду;
  • стійкий до хвороб;
  • стійкість до грибкових захворювань;
  • оригінальна форма плодів;
  • добре підходить для консервації.
Сорт томатів черрі "Медова крапля"

Якщо ви любите жовті томати черрі, цей сорт стане вашим фаворитом. Його плоди мають гарний насичений жовтий колір і незвичну форму — щось між краплею та маленькою грушею. Смак майже медовий. Овоч ідеально підходить для свіжого споживання та дитячого меню. Сорт ранній, але плоди дозрівають поступово, тому збір врожаю триває довше. Є нюанс — стиглі томати стають мякими, тому їх важливо вчасно збирати. Характеристика томатів черрі "Медова крапля":

  • кисті формуються з 8-16 плодів;
  • кущ добре розвивається при формуванні у 1-2 стебла;
  • дуже солодкий смак;
  • декоративний вигляд;
  • добре росте навіть у простих умовах.

Також ділимося іншими корисними порадами з городництва

Які дати квітня найсприятливіші для посіву помідорів за місячним календарем.

Що зробити з розсадою томатів, щоб вона росла здоровою та міцною.

Які сім поширених помилок під час посадки розсади томатів здатні зіпсувати врожай.

посадка помідорів сорти томатів томати черрі
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації