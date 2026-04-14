Які томати черрі посіяти у 2026 році: найкращі невибагливі сорти

Посів томатів черрі на городі.

Томати черрі давно стали популярними серед українських городників. Мініатюрні солодкі плоди ідеальні для свіжого споживання, та й у консервації вони справжня знахідка. Є невибагливі сорти томатів черрі, які плодоносять довго, щедро та тішать смаком, яскравим виглядом і насиченим ароматом.

Новини.LIVE розповідає про три найкращі варіанти, які точно варто посіяти у 2026 році.

Сорт томатів черрі "Світ Чері"

Цей ранньостиглий гібрид недарма отримав свою назву. Він справді один з найсолодших, без різкої кислинки. Плоди невеликі, акуратні, ідеально круглі — виглядають як намистинки на гілці. Такі помідори хочеться їсти просто з куща, і зупинитися складно. Рослина індетермінантна, тому краще формувати її в один або два стебла та підв'язувати. Головні переваги:

дуже солодкий смак;

ранній урожай;

гарний вигляд плодів;

підходить для теплиць і відкритого ґрунту;

має стійкість до більшості поширених хвороб томатів;

добре переносить нестабільну весняну погоду;

менш привабливий для шкідників, ніж великоплідні сорти.

Сорт томатів черрі "Поцілунок Герані"

Цей сорт точно приверне вашу увагу. Плоди мають витягнуту форму з характерним гострим носиком — виглядають ефектно і незвично. Смак більш класичний, томатний, але з легкою фруктовою ноткою. М'якоть щільна, тому ці помідори добре переносять транспортування і довго зберігаються. Найкраще вирощувати цей томат у вигляді компактного куща з кількома плодоносними китицями.

Що варто знати про сорт "Поцілунок Герані":

Читайте також:

кисті формуються великими, з десятками плодів;

відзначається високою врожайністю навіть без складного догляду;

стійкий до хвороб;

стійкість до грибкових захворювань;

оригінальна форма плодів;

добре підходить для консервації.

Сорт томатів черрі "Медова крапля"

Якщо ви любите жовті томати черрі, цей сорт стане вашим фаворитом. Його плоди мають гарний насичений жовтий колір і незвичну форму — щось між краплею та маленькою грушею. Смак майже медовий. Овоч ідеально підходить для свіжого споживання та дитячого меню. Сорт ранній, але плоди дозрівають поступово, тому збір врожаю триває довше. Є нюанс — стиглі томати стають мякими, тому їх важливо вчасно збирати. Характеристика томатів черрі "Медова крапля":

кисті формуються з 8-16 плодів;

кущ добре розвивається при формуванні у 1-2 стебла;

дуже солодкий смак;

декоративний вигляд;

добре росте навіть у простих умовах.

