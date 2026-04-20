Які сорти часнику найкращі для посадки навесні 2026: великий врожай гарантовано

Часник — одна з базових культур на українському городі. Але для того, щоб зібрати щедрий урожай цього сезону, варто почати з головного — обрати правильний сорт овочу. Від цього залежатиме не лише розмір головок, а й стійкість рослини до хвороб і капризів погоди.

який часник посадити навесні 2026 року, щоб врожай був справді фантастичний.

Три сорти часнику, які варто обрати для весняної посадки

Сорт "Гулівер"

Цей сорт давно заслужив довіру городників, адже поєднує у собі високу врожайність і невибагливість. "Гулівер" формує великі головки вагою до 100-120 г. У кожній лише кілька зубчиків, але вони великі, щільні та мають насичений гострий смак.

Основні переваги сорту:

великі головки часнику товарного вигляду;

стійкість до хвороб і грибкових інфекцій;

добре переносить спеку, холод і перепади температур;

довго зберігається без втрати якості.

Сорт "Дюшес"

Цей сорт української селекції радує надзвичайно раннім врожаєм. "Дюшес" формує округлі, трохи приплюснуті головки середнього розміру з характерними фіолетовими прожилками. Усередині — великі зубчики з вираженим ароматом і гострим смаком. Добре підходить як для щоденних страв, так і для консервації.

Що робить цей сорт особливим:

раннє дозрівання;

стабільна врожайність навіть при нестабільній погоді;

гарна адаптація до клімату України;

універсальність у використанні.

Сорт "Ярус"

Це середньоранній сорт польської селекції. Вважається високоврожайним та підходить для тривалого зберігання. "Ярус" формує щільні білі головки середнього розміру з великою кількістю зубчиків. Смак — гострий і насичений. Його можна споживати свіжим або ж використовувати для приготування гарячих страв та консервації.

Переваги сорту:

висока врожайність;

не утворює стрілок, що спрощує догляд;

відмінна стійкість до захворювань;

тривале зберігання — до наступного сезону;

не втрачає смак та властивостей навіть після тривалого зберігання.

