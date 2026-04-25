Які сорти кабачків не бояться спеки: що посадити у 2026 році

П'ять найкращих сортів кабачків, які не бояться спеки: що посадити
Кабачки невибаглива культура. Проте, для них, як і для більшості культур, найбільший ворог — спека. У таких умовах важко виростити стабільний урожай. На щастя є сучасні сорти овочу вже адаптовані до високих температур і навіть посухи.
Новини.LIVE розповідає, які сорти кабачків не бояться спеки та будуть щедро плодоносити.
Які сорти кабачків не бояться спеки: перевірена добірка
"Лавіна"
Цей сорт добре показує себе у складних погодних умовах. Він легко адаптується до спеки і короткочасної посухи. Плоди мають світло-зелене забарвлення, тонку шкірку та ніжну м'якоть із легкою солодкістю. Головні переваги сорту:
- швидко формує зав’язі навіть у спеку;
- підходить для свіжого споживання та тушкування;
- краще збирати молоді плоди — тоді смак максимально ніжний.
"Іскандер"
Це один із найпопулярніших гібридів. Він здатен давати до 15 кг плодів з одного куща, навіть у спекотну погоду. Світлі кабачки з тонкою шкіркою не грубіють і довго залишаються соковитими. Переваги сорту:
- тривалий період плодоношення до осені;
- висока стійкість до хвороб;
- добре переносить як спеку, так і прохолоду;
- регулярний збір плодів стимулює утворення нових зав'язей.
"Аспірант"
Цей сорт буквально росте сам. Він підходить для різних типів ґрунту і не боїться температурних стресів. Особливості:
- добре переносять засуху;
- компактні кущі зручні для невеликих ділянок;
- плоди рівні, світлі, з м'яким смаком;
- добре підходить для консервації та домашніх страв.
"Артендо"
Надзвичайно витривалий сорт, який добре реагує на спеку і не боїться холодів. Чим він може зацікавити городників:
- стабільна врожайність навіть у складні сезони;
- тонка шкірка і приємний смак;
- підходить для тривалого збору.
"Імператор"
Це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати перші кабачки якомога раніше. Уже через 30-35 днів після сходів з'являються перші плоди. Переваги сорту:
- добре переносить нестачу вологи;
- насичений зелений колір;
- соковита м'якоть;
- ідеальний для приготування ікри та запікання.
Також ділимося іншими цікавими темами з городництва
Що посадити поруч з кабачками, щоб збільшити врожай баштанних.
Коли можна сіяти кабачки навесні за погодними умовами та місячним календарем.
Що зробити перед посівом кабачків, щоб сходи були ідеальні.