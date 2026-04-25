Які сорти кабачків не бояться спеки: що посадити у 2026 році

Городник збирає врожай кабачків. Фото: alamy.com

Кабачки невибаглива культура. Проте, для них, як і для більшості культур, найбільший ворог — спека. У таких умовах важко виростити стабільний урожай. На щастя є сучасні сорти овочу вже адаптовані до високих температур і навіть посухи.

Які сорти кабачків не бояться спеки: перевірена добірка

"Лавіна"

Цей сорт добре показує себе у складних погодних умовах. Він легко адаптується до спеки і короткочасної посухи. Плоди мають світло-зелене забарвлення, тонку шкірку та ніжну м'якоть із легкою солодкістю. Головні переваги сорту:

швидко формує зав’язі навіть у спеку;

підходить для свіжого споживання та тушкування;

краще збирати молоді плоди — тоді смак максимально ніжний.

"Іскандер"

Це один із найпопулярніших гібридів. Він здатен давати до 15 кг плодів з одного куща, навіть у спекотну погоду. Світлі кабачки з тонкою шкіркою не грубіють і довго залишаються соковитими. Переваги сорту:

тривалий період плодоношення до осені;

висока стійкість до хвороб;

добре переносить як спеку, так і прохолоду;

регулярний збір плодів стимулює утворення нових зав'язей.

"Аспірант"

Цей сорт буквально росте сам. Він підходить для різних типів ґрунту і не боїться температурних стресів. Особливості:

добре переносять засуху;

компактні кущі зручні для невеликих ділянок;

плоди рівні, світлі, з м'яким смаком;

добре підходить для консервації та домашніх страв.

"Артендо"

Надзвичайно витривалий сорт, який добре реагує на спеку і не боїться холодів. Чим він може зацікавити городників:

стабільна врожайність навіть у складні сезони;

тонка шкірка і приємний смак;

підходить для тривалого збору.

"Імператор"

Це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати перші кабачки якомога раніше. Уже через 30-35 днів після сходів з'являються перші плоди. Переваги сорту:

добре переносить нестачу вологи;

насичений зелений колір;

соковита м'якоть;

ідеальний для приготування ікри та запікання.

