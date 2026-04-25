Які сорти кабачків не бояться спеки: що посадити у 2026 році

Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Дім та город П'ять найкращих сортів кабачків, які не бояться спеки: що посадити

П'ять найкращих сортів кабачків, які не бояться спеки: що посадити

Ua ru
Дата публікації: 25 квітня 2026 03:13
Городник збирає врожай кабачків. Фото: alamy.com

Кабачки невибаглива культура. Проте, для них, як і для більшості культур, найбільший ворог — спека. У таких умовах важко виростити стабільний урожай. На щастя є сучасні сорти овочу вже адаптовані до високих температур і навіть посухи.

Новини.LIVE розповідає, які сорти кабачків не бояться спеки та будуть щедро плодоносити.

Які сорти кабачків не бояться спеки: перевірена добірка

"Лавіна"

Цей сорт добре показує себе у складних погодних умовах. Він легко адаптується до спеки і короткочасної посухи. Плоди мають світло-зелене забарвлення, тонку шкірку та ніжну м'якоть із легкою солодкістю. Головні переваги сорту:

  • швидко формує зав’язі навіть у спеку;
  • підходить для свіжого споживання та тушкування;
  • краще збирати молоді плоди — тоді смак максимально ніжний.
"Іскандер"

Це один із найпопулярніших гібридів. Він здатен давати до 15 кг плодів з одного куща, навіть у спекотну погоду. Світлі кабачки з тонкою шкіркою не грубіють і довго залишаються соковитими. Переваги сорту:

  • тривалий період плодоношення до осені;
  • висока стійкість до хвороб;
  • добре переносить як спеку, так і прохолоду;
  • регулярний збір плодів стимулює утворення нових зав'язей.
"Аспірант"

Цей сорт буквально росте сам. Він підходить для різних типів ґрунту і не боїться температурних стресів. Особливості:

  • добре переносять засуху;
  • компактні кущі зручні для невеликих ділянок;
  • плоди рівні, світлі, з м'яким смаком;
  • добре підходить для консервації та домашніх страв.
"Артендо"

Надзвичайно витривалий сорт, який добре реагує на спеку і не боїться холодів. Чим він може зацікавити городників:

  • стабільна врожайність навіть у складні сезони;
  • тонка шкірка і приємний смак;
  • підходить для тривалого збору.
"Імператор"

Це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати перші кабачки якомога раніше. Уже через 30-35 днів після сходів з'являються перші плоди. Переваги сорту:

  • добре переносить нестачу вологи;
  • насичений зелений колір;
  • соковита м'якоть;
  • ідеальний для приготування ікри та запікання.

вирощування кабачків врожай овочів сорти кабачків
Леонід Волков - Редактор
Автор:
Леонід Волков
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації