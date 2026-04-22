Що посадити поруч з кабачками: рослини-сусіди, які подарують багатий врожай

Збір врожаю кабачків на городі. Фото: urbangreenguide.com

Кабачки здаються простою культурою, але справжній секрет рекордного врожаю ховається не в поливі чи підживленні, а в правильному сусідстві на грядці. Є рослини-компаньйони, які допоможуть овочу не хворіти та щедро плодоносити.

Новини.LIVE ділиться перевіреними поради та списком рослин-компаньйонів.

Чому важливе правильне сусідство на грядці

Кабачки — невибаглива культура, але навіть вони можуть втрачати врожайність, якщо поруч ростуть невдалі сусіди. Деякі рослини можуть конкурувати за поживні речовини і вологу, притягувати шкідників, тоді як інші — захищають і покращують ріст. Це простий спосіб підвищити врожай без зайвих витрат.

Найкращі рослини-сусіди для кабачків

Перець

Перець добре росте поруч із кабачками, адже має схожі вимоги до сонця і родючого ґрунту. Але не саджайте надто близько, щоб уникнути конкуренції за поживні речовини.

Помідори

Один з найкращих сусідів, адже вони не мають спільних шкідників із кабачками, а запах їхнього бадилля навіть відлякує небажаних комах. Також ці культури не заважають одна одній отримувати поживні речовини.

Капуста

Капуста добре уживається з кабачками, але тут важливо дотримуватися дистанції. Обидві рослини мають потужну кореневу систему, тому їм потрібно більше простору.

Часник

Часник — природний захисник городу. Його різкий запах відлякує багатьох шкідників, які можуть пошкодити кабачки.

Редис

Редис — ідеальний варіант для невеликих ділянок. Він швидко дозріває, тому ви встигнете зібрати врожай ще до того, як кабачки розростуться. Такий підхід дозволяє максимально ефективно використовувати простір.

Чорнобривці

Справжній природний захист для городу. Вони виділяють специфічні речовини, які відлякують шкідників, знижують ризик захворювань.

