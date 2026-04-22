Что посадить рядом с кабачками: растения-соседи, которые подарят богатый урожай

Сбор урожая кабачков на огороде. Фото: urbangreenguide.com

Кабачки кажутся простой культурой, но настоящий секрет рекордного урожая скрывается не в поливе или подкормке, а в правильном соседстве на грядке. Есть растения-компаньоны, которые помогут овощу не болеть и щедро плодоносить.

Почему важно правильное соседство на грядке

Кабачки — неприхотливая культура, но даже они могут терять урожайность, если рядом растут неудачные соседи. Некоторые растения могут конкурировать за питательные вещества и влагу, притягивать вредителей, тогда как другие — защищают и улучшают рост. Это простой способ повысить урожай без лишних затрат.

Лучшие растения-соседи для кабачков

Перец

Перец хорошо растет рядом с кабачками, ведь имеет схожие требования к солнцу и плодородной почве. Но не сажайте слишком близко, чтобы избежать конкуренции за питательные вещества.

Помидоры

Один из лучших соседей, ведь они не имеют общих вредителей с кабачками, а запах их ботвы даже отпугивает нежелательных насекомых. Также эти культуры не мешают друг другу получать питательные вещества.

Капуста

Капуста хорошо уживается с кабачками, но здесь важно соблюдать дистанцию. Оба растения имеют мощную корневую систему, поэтому им нужно больше пространства.

Чеснок

Чеснок — естественный защитник огорода. Его резкий запах отпугивает многих вредителей, которые могут повредить кабачки.

Редис

Редис — идеальный вариант для небольших участков. Он быстро созревает, поэтому вы успеете собрать урожай еще до того, как кабачки разрастутся. Такой подход позволяет максимально эффективно использовать пространство.

Бархатцы

Настоящая природная защита для огорода. Они выделяют специфические вещества, которые отпугивают вредителей, снижают риск заболеваний.

